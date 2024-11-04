Как почистить диван без химчистки: нужна крышка и полотенце

Для того, чтобы диван выглядел как новый не обязательно сдавать его в химчистку. Благодаря незначительной манипуляции почистить диван можно в домашних условиях.

На любой мебели рано или поздно появляются пятна, поэтому стоит время от времени прибегать к мытью, чтобы улучшить их внешний вид, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Софии Сизовой.

Читайте также Как избавиться от желтых пятен на матрасе: самый простой метод с мокрым полотенцем

Загрязнения на диванах и устранение пятен – дело не из легких, однако для того, чтобы избавить мягкую мебель от плохого запаха и грязи, надо сделать один раствор, который справится со всеми недостатками.

Как почистить диван в домашних условиях

Налейте в тазик горячую воду (3 литра) и бросьте туда одну капсулу для посудомоечной машины. В жидкости надо смазать полотенце и отжать лишнюю влагу, тогда наденьте его на крышку и завяжите хвостики с обоих концов.

Перед чисткой пропылесосьте диван, а потом пройдитесь по всем местам горячим полотенцем с крышкой. По словам блогера, поверхностные пятна и засаленные места отойдут. Смывать после такой обработки ничего не надо.

Чистка дивана народным способом: смотрите видео

В сети есть немало различных методов, которые помогают отчистить диван. К одному из них относится средство на основе уксуса и соды, которое прекрасно выводит пятна.

Вам понадобится:

теплая вода – 1 литр;

жидкость для мытья посуды – 4 столовые ложки;

сода – 2 столовые ложки;

глицерин – 2 столовые ложки;

уксус 9% – 8 столовых ложек.

Все это надо перемешать и губкой или щеткой протереть места с грязью на диване. Далее надо собрать пену, которая останется на поверхности дивана и нанести ее на запятнанные места. Средство надо оставить на час, а потом еще раз протереть чистой тряпкой, постоянно промывая под проточной водой. Чтобы ткань не была влажной, в конце диван надо просушить феном.