Як почистити диван без хімчистки: потрібна кришка та рушник

Для того, щоб диван виглядав як новий – не обов’язково здавати його у хімчистку. Завдяки незначній маніпуляції почистити диван можна в домашніх умовах.

На будь-яких меблях рано чи пізно з’являються плями, тому варто час від часу вдаватися до миття, аби покращити їхній зовнішній вигляд, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Софії Сізової.

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Забруднення на диванах та усунення плям – справа не з легких, однак для того, щоб позбавити м’які меблі поганого запаху та бруду, треба зробити один розчин, який впорається з усіма недоліками.

Як почистити диван в домашніх умовах

Налийте у тазик гарячу воду (3 літри) та вкиньте туди одну капсулу для посудомийної машини. У рідині треба змастити рушник й відтиснути зайву вологу, тоді надягніть його на кришку й зав’яжіть хвостики з обох кінців.

Перед чисткою пропилососьте диван, а тоді пройдіться по всіх місцях гарячим рушником з кришкою. За словами блогерки, поверхневі плями та засалені місця відійдуть. Змивати після такої обробки нічого не треба.

Чистка дивана народним способом: дивіться відео

У мережі є чимало різних методів, які допомагають відчистити диван. До одного з них належить засіб на основі оцту й соди, який чудово виводить плями.

Вам знадобиться:

тепла вода – 1 літр;

рідина для миття посуду – 4 столові ложки;

сода – 2 столові ложки;

гліцерин – 2 столові ложки;

оцет 9% – 8 столових ложок.

Все це треба перемішати й губкою чи щіткою протерти місця з брудом на дивані. Далі треба зібрати піну, яка залишиться на поверхні дивана й нанести її на заплямовані місця. Засіб треба залишити на годину, а тоді ще раз протерти чистою ганчіркою, постійно промиваючи під протічною водою. Щоб тканина не була вологою, наприкінці диван треба просушити феном.