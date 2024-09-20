В ягодах содержатся вещества, которые впитываются в волокна ткани и начинают работать как краситель, пишет Better Homes & Gardens. Впрочем опытные специалисты определили несколько способов, которые могут справиться с пятнами от ягод.

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Промывка пятна холодной водой

После загрязнения подержите одежду под проточной холодной водой, которая будет выталкивать краску. Ни в коем случае не применяйте горячую воду, потому что она только усугубит ситуацию.

Если же пятно на одежде уже успело высохнуть, тогда предварительно обработайте пятно специальным средством или жидким стиральным порошком. Вотрите жидкость пальцами, чтобы она хорошо пропиталась. Через 15 минут можете прополоскать, а потом бросьте в стирку.

Обработка лимонным соком

Лимонный сок можно использовать для выведения пятен на одежде белого цвета, поскольку на ярких тканях он может оставить след от отбеливания.

Чтобы избавиться от пятна, выжмите сок лимона на пятно и поставьте вещь на прямые солнечные лучи на несколько часов. Ультрафиолетовые лучи и лимонный сок быстро расщепят пятно. После такой манипуляции одежду надо прополоскать и постирать в стиральной машинке.



Лимонный сок помогает вывести пятно / Фото Pexels

Замачивание в молоке

Это средство подойдет для выведения пятен из деликатных тканей – шелка или шерсти. Надо замочить одежду в молоке на 30 минут, тогда прополоскать в холодной воде и бросить в стирку.

Использование ферментного средства

Хорошо выводит пятно от ягод средство на основе фермента пектиназы. Он расщепляет всю растительную структуру на мельчайшие частицы. Нанесите раствор на пятно на 10 минут, а потом постирайте в стиральной машинке.

Виконані домашні справи означають одне – час переходити до відпочинку та відновлення сил з улюбленою кавою. А щоб процес її приготування не спровокував ще один цикл прибирання, радимо звернути увагу на Gemini у дріпах. В кожному паперовому пакетику міститься порція меленої кави. Тож все, що потрібно для заварювання – улюблена чашка і гаряча вода.

Нанесение отбеливателя или перекиси водорода

Для застарелых пятен понадобится 3% отбеливатель перекись водорода или хлорный отбеливатель. Перекись водорода является безопасным для многих цветов. А вот хлорный отбеливатель используйте только для белых вещей. Нанесите растворы на некоторое время, а затем постирайте вещь, как всегда.