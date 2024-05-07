Чем помыть холодильник, чтобы больше не вонял: есть 5 основных секретов

Каждый из нас рано или поздно сталкивался с неприятным запахом от холодильника. Причин есть несколько: нерегулярная уборка, испорченные продукты, разлитый суп или соусы. Чтобы плохой запах вас не отпугивал, воспользуйтесь несколькими методами очистки.

От навязчивого аромата можно избавиться благодаря народным методам. Вам не придется использовать никакую химию, а холодильник перестанет вонять.

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Опытные хозяйки говорят, что можно воспользоваться кухонными продуктами и аптечными средствами, которые прекрасно поглощают неприятные запахи. Если поставить их на полочку холодильника, то можно забыть о проблеме.

А еще обратите внимание на то, что народные методы – это безопасная альтернатива химическим средствам, поскольку не совсем целесообразно их использовать в местах, где хранится пища.

Уксус и сода

Разведите в литре воды 1 – 2 столовые ложки уксуса. Протрите этим раствором полки и стенки холодильника. Для того, чтобы результат был еще эффективнее, поставьте внутри тарелку с содой, которая будет поглощать неприятные запахи. Менять ее надо раз в месяц.

Лимон

Выжмите сок лимона и нанесите несколько капель на кухонную губку. Ею протрите холодильник изнутри, чтобы избавиться от плохого запаха. А еще кусочки лимона можно разместить на полке. Менять свежие частички лимона стоит каждые 2 дня.



Народные методы, которые избавят холодильник от плохого запаха / Фото Pexels

Нашатырный спирт

Если запах очень резкий и интенсивный, попробуйте воспользоваться нашатырным спиртом. Смочите в нашатыре ватный диск и протрите им полки и ящики в холодильнике. После этого холодильник надо проветрить, чтобы избежать едкого запаха спирта.

Активированный уголь

20 – 30 таблеток активированного угля надо раздавить и превратить в порошок. Тогда пересыпьте в тарелку и поставьте в холодильник. Активированный уголь известен тем, что хорошо впитывает лишние запахи.

Также стоит знать, что плохие запахи забирает ржаной хлеб, рис, картофель, лук, яблоки, кофе и специи. Просто поставьте один из этих продуктов в холодильник.