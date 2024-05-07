Чим помити холодильник, щоб більше не смердів: є 5 основних секретів

Кожен з нас рано чи пізно стикався з неприємним запахом від холодильника. Причин є кілька: нерегулярне прибирання, зіпсовані продукти, розлитий суп чи соуси. Щоб поганий запах вас не відлякував, скористайтеся кількома методами очистки.

Нав’язливого аромату можна позбутися завдяки народним методам. Вам не доведеться використовувати ніяку хімію, а холодильник перестане смердіти.

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Досвідчені господині кажуть, що можна скористатися кухонними продуктами та аптечними засобами, які чудово поглинають неприємні запахи. Якщо поставити їх на поличку холодильника, то можна забути про проблему.

А ще зверніть увагу на те, що народні методи – це безпечна альтернатива хімічним засобам, оскільки не зовсім доцільно їх використовувати у місцях, де зберігається їжа.

Оцет і сода

Розведіть в літрі води 1 – 2 столові ложки оцту. Протріть цим розчином полиці та стінки холодильника. Для того, щоб результат був ще ефективнішим, поставте всередині тарілку з содою, яка поглинатиме неприємні запахи. Змінювати її треба раз на місяць.

Лимон

Вичавіть сік лимона та нанесіть кілька крапель на кухонну губку. Нею протріть холодильник зсередини, щоб позбутися поганого запаху. А ще шматочки лимона можна розмістити на полиці. Змінювати свіжі частинки лимона варто кожних 2 дні.



Народні методи, які позбавлять холодильник поганого запаху / Фото Pexels

Нашатирний спирт

Якщо запах дуже різкий та інтенсивний, спробуйте скористатися нашатирним спиртом. Змочіть в нашатирі ватний диск та протріть ним полиці та ящики в холодильнику. Після цього холодильник треба провітрити, щоб уникнути їдкого запаху спирту.

Активоване вугілля

20 – 30 таблеток активованого вугілля треба розчавити та перетворити на порошок. Тоді пересипте в тарілку та поставте в холодильник. Активоване вугілля відоме тим, що добре вбирає зайві запахи.

Також варто знати, що погані запахи забирає житній хліб, рис, картопля, цибуля, яблука, кава та спеції. Просто поставте один з цих продуктів у холодильник.