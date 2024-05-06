Щоб почистити диван, але не пошкодити його, розповімо про застосування кількох підручних засобів, які зможуть відчистити диван.

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Як видалити запах від домашніх улюбленців

Часом на диванах залишаються плями від котячої чи собачої сечі. Важливо від таких плям позбуватися одразу, оскільки коли пляма в’їдається, то це зробити набагато важче.

Після появи калюжі промокніть рідину чистою, сухою ганчіркою. Мокре місце посипте харчовою содою та залишіть на 15 хвилин. На соду треба розпорошити суміш води та оцту у рівних частинах та добре висушити поверхню.

Щоб застосувати інший спосіб позбавлення від котячої сечі, натріть пляму нашатирним спиртом 10% та залишіть розчин на 30 хвилин. Після цього потріть господарським милом та змийте розчином оцту й води (1 столова ложка на 1 літр води).



Народні методи від плям та поганого запаху з дивану / Фото Pexels

Як позбутися запаху цвілі й сирості

Щоб позбутися запаху сирості та цвілі, диван варто провітрити на вулиці. Якщо такої можливості немає, тоді варто застосувати кілька дієвих методів.

Обприскайте поверхню дивана яблучний оцет. На 1 літр води вам знадобляться 2 столові ложки.

Для темних тканин можна застосувати слабкий розчин марганцівки. Його треба нанести губкою на поверхню меблів.

Також можете розсипати по поверхні адсорбенти – соду чи активоване вугілля. Витримайте їх на поверхні 10 годин, а тоді видаліть пилососом.

Універсальні методи від плям на дивані

Впоратися від плям на дивані допоможуть кухонні засоби, тож не обов’язково застосовувати професійні та хімічні розчини.

Використовуйте соду для будь-яких кольорів оббивки. Вона добре підійде від запаху цвілі, вогкості та сечі домашніх тварин.

Розсипте по поверхні сіль та залишіть на пів дня, а потім приберіть пилососом. Застосовуйте, якщо треба прибрати запах клею, лаку чи хімічних речовин.

Господарським милом легко очищається шкіряний диван, виводиться запах сечі, пива і блювоти. Також від цвілі, сечі й блювоти допомагає перекис водню.

Якщо ж меблі пахнуть вологістю – застосуйте марганцівку, однак обробляйте слабким розчином, який не впливатиме на колір оббивки.