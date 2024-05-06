Чтобы почистить диван, но не повредить его, расскажем о применении нескольких подручных средств, которые смогут отчистить диван.

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Как удалить запах от домашних питомцев

Иногда на диванах остаются пятна от кошачьей или собачьей мочи. Важно от таких пятен избавляться сразу, поскольку когда пятно въедается, то это сделать гораздо труднее.

После появления лужи промокните жидкость чистой, сухой тряпкой. Мокрое место посыпьте пищевой содой и оставьте на 15 минут. На соду надо распылить смесь воды и уксуса в равных частях и хорошо высушить поверхность.

Чтобы применить другой способ избавления от кошачьей мочи, натрите пятно нашатырным спиртом 10% и оставьте раствор на 30 минут. После этого потрите хозяйственным мылом и смойте раствором уксуса и воды (1 столовая ложка на 1 литр воды).



Народные методы от пятен и плохого запаха с дивана / Фото Pexels

Как избавиться от запаха плесени и сырости

Чтобы избавиться от запаха сырости и плесени, диван стоит проветрить на улице. Если такой возможности нет, тогда стоит применить несколько действенных методов.

Опрыскайте поверхность дивана яблочным уксусом. На 1 литр воды вам понадобятся 2 столовые ложки.

Для темных тканей можно применить слабый раствор марганцовки. Его надо нанести губкой на поверхность мебели.

Также можете рассыпать по поверхности адсорбенты – соду или активированный уголь. Выдержите их на поверхности 10 часов, а потом удалите пылесосом.

Универсальные методы от пятен на диване

Справиться от пятен на диване помогут кухонные средства, поэтому не обязательно применять профессиональные и химические растворы.

Используйте соду для любых цветов обивки. Она хорошо подойдет от запаха плесени, сырости и мочи домашних животных.

Рассыпьте по поверхности соль и оставьте на пол дня, а затем уберите пылесосом. Применяйте, если надо убрать запах клея, лака или химических веществ.

Хозяйственным мылом легко очищается кожаный диван, выводится запах мочи, пива и рвоты. Также от плесени, мочи и рвоты помогает перекись водорода.

Если же мебель пахнет влажностью – примените марганцовку, однако обрабатывайте слабым раствором, который не будет влиять на цвет обивки.