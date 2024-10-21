Как избавиться от неприятного запаха из холодильника: помогут копеечные средства

Иногда открывая холодильник чувствуется неприятный запах. Его можно избежать, если воспользоваться несколькими действенными советами. Чтобы вывести вонь из холодильника, понадобятся средства, которые есть дома каждого из нас и стоят копейки.

Неприятный запах может заполонить весь холодильник тогда, когда отсутствует уборка или некоторые продукты лежат длительное время и начинают гнить, пишут Советы 24. Существует несколько народных методов, которые достаточно быстро позволят избавиться от вони.

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Уксус

Разведите уксус в воде и протрите им холодильник. Уксусный раствор быстро уберет затхлый запах, а резкий аромат уксуса быстро выветрится, поэтому переживать не стоит. Если запах будет очень резким, тогда можно на время оставить дверцу холодильника открытой.

Сода

Обычная пищевая сода есть на кухне у каждого из нас. Она имеет прекрасные абсорбирующие свойства и хорошо подходит для нейтрализации запахов в холодильнике. Чтобы избавиться от сильного запаха, 2 столовые ложки соды надо развести в 1 литре воды и вымыть раствором камеру, полки и контейнеры. Далее все надо протереть чистой тряпкой.

Кроме того, на полку холодильника можно поставить блюдце с содой или отрытую пачку, которая нейтрализует все запахи.

Лимон

Чтобы уничтожить плохие запахи вам понадобится половинка лимона. Сок надо выжать на губку или тряпку и протереть им все полки, чтобы нейтрализовать неприятный запах. А вот вторую половинку можно поставить в холодильнике в дверце, чтобы цитрусовый дарил приятный аромат.



Лимон выводит неприятный запах из холодильника / Фото Pexels

Перекись водорода

Обработайте стенки холодильника перекисью водорода. Дайте средству настояться 5 минут, а тогда протрите все влажной тряпкой.

Активированный уголь

Нужно взять 30 таблеток, измельчить их и всыпать в тарелку. Активированный уголь хорошо впитывает запахи, поэтому можете использовать их повторно, но предварительно порошок надо разогреть в духовке.

Замечательными абсорбентами являются кусочки ржаного хлеба, который надо расставить на тарелки на полках холодильника. Картофель также способен впитывать плохой запах. Вам нужно лишь разрезать его на несколько частей и поставить в холодильник.

У вирі щоденних викликів, рутинних задач та стислих дедлайнів буває не просто втримати все під контролем. Проте не слід забувати про смачні ритуали, які допоможуть поставити світ на паузу та перезарядитися.

Gemini – виділи 10 хвилин для себе.

Хорошо поглощает плохой запах недоваренный рис. Он может стоять в холодильнике до 5 дней, дальше его надо будет убрать. Хозяйки также советуют поставить в холодильник чашку с кофейными зернами. Несколько дней на полке может простоять и разрезанное яблоко, которое тоже впитает плохой запах.