Як позбутися неприємного запаху з холодильника: допоможуть копійчані засоби

Інколи відкриваючи холодильник відчувається неприємний запах. Його можна уникнути, якщо скористатися кількома дієвими порадами. Щоб вивести сморід з холодильника, знадобляться засоби, які є вдома кожного з нас і коштують копійки.

Неприємний запах може заполонити увесь холодильник тоді, коли відсутнє прибирання чи деякі продукти лежать тривалий час й починають гнити, пишуть Поради 24. Існує кілька народних методів, які досить швидко дозволять позбутися смороду.

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Оцет

Розведіть оцет у воді та протріть ним холодильник. Оцтовий розчин швидко прибере затхлий запах, а різкий аромат оцту швидко вивітриться, тому переживати не варто. Якщо запах буде дуже різким, тоді можна на певний час залишити дверцята холодильника відкритими.

Сода

Звичайна харчова сода є на кухні в кожного з нас. Вона має чудові абсорбуючі властивості та добре підходить для нейтралізації запахів у холодильнику. Щоб позбутися сильного запаху, 2 столові ложки соди треба розвести в 1 літрі води й вимити розчином камеру, полиці та контейнери. Далі все треба протерти чистою ганчіркою.

Окрім того, на полицю холодильника можна поставити блюдце з содою або відриту пачку, яка нейтралізує всі запахи.

Лимон

Щоб знищити погані запахи вам знадобиться половинка лимона. Сік треба вичавити на губку чи ганчірку й протерти ним всі полиці, щоб нейтралізувати неприємний запах. А от другу половинку можна поставити в холодильнику у дверцях, щоб цитрусовий дарував приємний аромат.



Лимон виводить неприємний запах з холодильника / Фото Pexels

Перекис водню

Обробіть стінки холодильника перекисом водню. Дайте засобу настоятися 5 хвилин, а тоді протріть все вологою ганчіркою.

Активоване вугілля

Потрібно взяти 30 таблеток, подрібнити їх та всипати у тарілку. Активоване вугілля добре вбирає запахи, тож можете використовувати їх повторно, але попередньо порошок треба розігріти у духовці.

Чудовими абсорбентами є шматочки житнього хліба, який треба розставити на тарілки на полицях холодильника. Картопля також здатна вбирати поганий запах. Вам потрібно лише розрізати її на кілька частин та поставити в холодильник.

У вирі щоденних викликів, рутинних задач та стислих дедлайнів буває не просто втримати все під контролем. Проте не слід забувати про смачні ритуали, які допоможуть поставити світ на паузу та перезарядитися.

Gemini – виділи 10 хвилин для себе.

Добре поглинає поганий запах недоварений рис. Він може стояти в холодильнику до 5 днів, далі його треба буде прибрати. Господині також радять поставити в холодильник горнятко з кавовими зернами. Кілька днів на полиці може простояти й розрізане яблуко, яке теж вбере поганий запах.