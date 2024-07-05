Слизни исчезнут навсегда: как избавиться от вредителей на огороде без химии

В последнее время слизни активно атакуют овощи и фрукты. И если раньше мы могли замечать их совсем немного, то сейчас на грядках буквально целое нашествие слизней. Они не только съедают листья овощей, но и портят салаты, которые уже невозможно употреблять после этих вредителей.

Чтобы сохранить растения и не применять химикаты, от слизней можно избавиться благодаря нескольким народным методам.

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Способы борьбы с вредителями

Пиво

В глубокую посуду налейте пиво и закопайте банку или емкость от сардины, или сельди в места наибольшего скопления слизней так, чтобы края возвышались над уровнем почвы. Слизни приползут на запах и упадут внутрь. Вместо пива можете взять кислое молоко или сыворотку.

Листья капусты

Возьмите листья капусты или салата или ботву свеклы и вымочите их в пиве, кисломолочных продуктах или сброженном варенье. Вечером разложите листья по грядкам. Этот метод также способен избавить от слизней.



Слизней можно вывести с участка несколькими способами / Фото Pexels

Влажный картон

Слизни любят такие укрытия, как влажные куски деревьев, картона, фанеры или камней. Разложите их по всему огороду. Слизни сползут, а эти приманки вместе с ними надо убрать далеко с участка.

Остатки овощей и фруктов

Тоже самое касается подгнивших овощей или фруктов. Вечером разложите их по участкам, а утром уберите из них слизней.

Также можно поставить перегородочные барьеры. Их размещают вокруг насаждений или по периметру всего участка. Ширина перегораживающей полосы должна быть 20 сантиметров. Вокруг участка насыпьте опилки, кору, золу или шелуху злаков. Однако следует применять такое препятствие только в сухую погоду.

Между грядками можно расположить длинные желоба с водой, в которых слизни утонут. А еще в междурядьях можно поставить крапиву. Слизни будут бояться ее колючих игл, поэтому на овощи не заползут.

Затрудняют передвижение слизней по участку листья и корни хрена и скорлупа яиц.