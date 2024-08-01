Климатические условия очень влияют на появление и размножение слизней. Они активизируются после дождя, а их наибольшее скопление можно заметить под большими листьями, в компостных ямах или густой траве.

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Слизни переносят на своем теле опасные для растений грибковые заболевания и гельминты, которые могут заразить домашних птиц, животных или людей, поэтому не стоит медлить.

Как избавиться от слизней

Вывести слизней с огорода можно народными методами, без использования химических средств, как могут значительно повредить овощам. Однако помните, что эти лайфхаки надо применять регулярно, пока не избавитесь полностью от слизней.

Способ №1

Вам понадобится 1 килограмм горчичного жмыха, 1 килограмм доломитовой муки и 2 – 3 столовые ложки медного купороса. Все хорошо перемешайте и рассыпьте вокруг овощей, где ползают вредители. Слизни сползут, но собрать их придется собственноручно.

Способ №2

Возьмите кефир, компот, пиво или раствор с медом. Разлейте их в донышки пластиковых бутылок, которые надо будет вкопать в землю. На утро ловушки будут заполнены слизнями.

Способ №3

Слизни очень не любят запаха кофе, поэтому смело используйте кофейную гущу в борьбе с ними. Просто рассыпьте кофейные отходы возле растений. Из-за невыносимого запаха, слизни не будут заползать на грядку.

Способ №4

Смешайте ложку сахара и соды и рассыпьте там, где собираются вредители. Такая смесь также способна отпугнуть слизней.

Способ №5

Помогает избавиться от слизней куриный или гусиный помет. Все, что надо сделать – разбросать его по огороду.

Способ №6

Воспользуйтесь мульчей из грубых материалов. Слизни не смогут передвигаться через разбросанный торф, мелкую гальку или щепки.

Способ №7

Этот метод борьбы очень простой, но действенный. Вам надо собрать свежие листья крапивы и разложить вокруг овощей. Растение способно хорошо отпугнуть слизней.

Способ №8

Приготовьте сладкий чай из мяты. Кипяток залейте свежим растением и добавьте немного сахара. После этого разлейте сладкую воду вокруг овощей в тех местах, где любят быть слизни. Запах мяты их отпугнет, поэтому они покинут огород.