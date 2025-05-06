Сорняки не только портят грядки с овощами или клумбы с цветами, но и полностью портят внешний вид во дворе, пишет 24 Канал со ссылкой на Express. Прополка очень часто бывает бездейственной, поскольку корешки травы все равно остаются и через некоторое время заново прорастают.

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Как избавиться от сорняков между плиткой

Чтобы вывести сорняки из швов между плиткой и любоваться аккуратным кафелем, стоит воспользоваться бесплатным средством, которое найдется дома у каждого из нас.

Дачники часто для того, чтобы убрать траву между плиткой, заливают ее уксусом. Метод действительно является эффективным, но может повредить кафель. Зато можно попробовать альтернативный способ, который является достаточно экологичным и бесплатным. Речь идет об обычном кипятке.



Избавиться от травы между плиткой очень просто / Фото Pexels

Специалисты говорят, что высокая температура воды убивает сорняки любых видов и возраста, а преимуществом является то, что кипяток не оставляет следов и разводов на плитке, в отличие от уксуса.

Для того, чтобы можно было просто воспользоваться этим методом, достаточно лишь вскипятить воду в чайнике и полить на сорняки между плитками с носика. Кипяток не только ошпаривает листья, но и проникает глубоко через стебель в корень и полностью разрушает его. В течение нескольких часов растение погибнет. Если все же со временем вырастет новая трава, то достаточно будет лишь повторить эту процедуру.

К слову! Некоторые растения имеют положительную энергетику и приносят богатство, успех, любовь и согласие. Что посадить возле дома – читайте в нашем материале.

Будьте осторожны и используйте кипяток только на участках с сорняками. В тех местах, где растут полезные растения, использовать кипяток нельзя.