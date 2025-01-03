В доме могут появиться два вида тараканов – рыжие или черные, пишет 24 Канал со ссылкой на Licvidator. Они отличаются между собой, поэтому и выводить их надо по-разному.

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Чем отличаются черные тараканы от рыжих

Черные тараканы больше любят влагу и прохладные места, поэтому поселяются в подвале и на кухне, а еще в ванной комнате и возле водопроводных труб.

Черные тараканы не очень любят тепло и сухость, а вот рыжие тараканы гораздо лучше приспосабливаются в различных условиях. Внешним видом они тоже отличаются. Черные тараканы являются большими, но не такие быстрые, как рыжие, потому что имеют короткие лапы.

Черных тараканов легко вывести из дома
Черных тараканов легко вывести из дома / Фото Pinterest

Избавиться от рыжих тараканов легче, для черных понадобится профессиональная дезинфекция, впрочем даже самостоятельно их можно вывести из квартиры, если прибегнуть к нескольким эффективным методам. Этим же методом можно вывести из дома и рыжих тараканов.

Как вывести тараканов из дома

О том, как вывести неприятных вредителей из дома рассказали на ютуб-канале Solutions Pest & Lawn.

Сначала надо тщательно убрать все в квартире и спрятать все продукты питания. Те места, где чаще всего бывают тараканы надо обработать специальным гелем от этих вредителей. Насекомые эту приманку могут на лапах перенести в гнезда и уничтожить целую колонию.

Далее нужно распылить аэрозоль на пол и возле плинтусов. Это убьет сразу тараканов, как только они сконтактируют со средством. Также аэрозоль предотвратит вылуплению новых яиц, если они были где-то отложены.

Специальные средства от тараканов надо распылить в трещины и другие труднодоступные места, чтобы убить окончательно остатки от тараканов, которых уничтожали ранее.

Чтобы в доме больше не поселились тараканы, надо постоянно поддерживать чистоту и не оставлять крошки от еды на столе или полу.