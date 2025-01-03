Микроволновка является прекрасной помощницей на кухне, которая помогает разогревать блюда, пишет 24 Канал со ссылкой на BuzzFeed Multiplayer. Впрочем всем, кто имеет дома эту технику, надо знать о негативных последствиях.

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Перед использованием микроволновой печи надо ознакомиться со списком того, что категорически в ней нельзя греть.

Металлическая посуда

В микроволновой печи опасно разогревать что-то в посуде из металла или в посуде, которая содержит на себе эти металлические детали.

Алюминиевая фольга

Не стоит в микроволновой печи разогревать что-то в алюминиевой фольге, иначе она может загореться.

Пластиковые контейнеры

Довольно часто мы храним продукты в пластиковых контейнерах, но большинство из них не подходят для разогрева в микроволновой печи, кроме тех, на которых есть пометка, которая свидетельствует, что разогрев является безопасным.



В микроволновой печи нельзя греть пластиковые контейнеры / Фото Pexels

Изюм

Не стоит разогревать изюм в микроволновой печи, поскольку он в ней просто сгорит. А свежий виноград может просто разорваться и запятнать всю технику.

Соус без крышки

Никогда не ставьте в микроволновку соус в открытом сосуде, потому что после нагрева остатки окажутся по всей микроволновке.

Сырой острый перец

Также не советуем разогревать в микроволновой печи сырой острый перец. В нем содержится соединение капсаицин, которое при нагревании превращается в пар, а пары могут вызвать раздражение при вдыхании и попадании в глаза.