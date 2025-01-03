Мікрохвильовка є чудовою помічницею на кухні, яка допомагає розігрівати страви, пише 24 Канал з посиланням на BuzzFeed Multiplayer. Втім всім, хто має вдома цю техніку, треба знати про негативні наслідки.

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Перед користуванням мікрохвильової печі треба ознайомитися зі списком того, що категорично в ній не можна гріти.

Металевий посуд

У мікрохвильовій печі небезпечно розігрівати щось в посуді з металу чи в посуді, який містить на собі ці металеві деталі.

Алюмінієва фольга

Не варто в мікрохвильовій печі розігрівати щось в алюмінієвій фользі, інакше вона може загорітися.

Пластикові контейнери

Досить часто ми зберігаємо продукти в пластикових контейнерах, але більшість з них не підходять для розігрівання у мікрохвильовій печі, окрім тих, на яких є позначка, яка свідчить, що розігрівання є безпечним.



У мікрохвильовій печі не можна гріти пластикові контейнери / Фото Pexels

Родзинки

Не варто розігрівати родзинки в мікрохвильовій печі, оскільки вони в ній просто згорять. А свіжий виноград може просто розірватися й заплямувати всю техніку.

Соус без кришки

Ніколи не ставте у мікрохвильовку соус у відкритій посудині, бо після нагрівання залишки опиняться по всій мікрохвильовці.

Сирий гострий перець

Також не радимо розігрівати у мікрохвильовій печі сирий гострий перець. У ньому міститься сполука капсаїцин, яка при нагріванні перетворюється на пару, а випари можуть викликати подразнення при вдиханні та потраплянні в очі.