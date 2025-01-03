Исчезнут навсегда: как вывести из квартиры черных тараканов простыми шагами

Тараканы в квартире могут появиться по многим причинам. Они поселяются там, где есть остатки пищи, которые не убирают, или же могут просто перейти в вашу квартиру от соседей. Если вы таки заметили этих неприятных насекомых у себя дома, есть несколько способов, которые помогут их вывести.

В доме могут появиться два вида тараканов – рыжие или черные, пишет 24 Канал со ссылкой на Licvidator. Они отличаются между собой, поэтому и выводить их надо по-разному.

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Чем отличаются черные тараканы от рыжих

Черные тараканы больше любят влагу и прохладные места, поэтому поселяются в подвале и на кухне, а еще в ванной комнате и возле водопроводных труб.

Черные тараканы не очень любят тепло и сухость, а вот рыжие тараканы гораздо лучше приспосабливаются в различных условиях. Внешним видом они тоже отличаются. Черные тараканы являются большими, но не такие быстрые, как рыжие, потому что имеют короткие лапы.



Черных тараканов легко вывести из дома / Фото Pinterest

Избавиться от рыжих тараканов легче, для черных понадобится профессиональная дезинфекция, впрочем даже самостоятельно их можно вывести из квартиры, если прибегнуть к нескольким эффективным методам. Этим же методом можно вывести из дома и рыжих тараканов.

Как вывести тараканов из дома

О том, как вывести неприятных вредителей из дома рассказали на ютуб-канале Solutions Pest & Lawn.

Сначала надо тщательно убрать все в квартире и спрятать все продукты питания. Те места, где чаще всего бывают тараканы надо обработать специальным гелем от этих вредителей. Насекомые эту приманку могут на лапах перенести в гнезда и уничтожить целую колонию.

Далее нужно распылить аэрозоль на пол и возле плинтусов. Это убьет сразу тараканов, как только они сконтактируют со средством. Также аэрозоль предотвратит вылуплению новых яиц, если они были где-то отложены.

Специальные средства от тараканов надо распылить в трещины и другие труднодоступные места, чтобы убить окончательно остатки от тараканов, которых уничтожали ранее.

Чтобы в доме больше не поселились тараканы, надо постоянно поддерживать чистоту и не оставлять крошки от еды на столе или полу.