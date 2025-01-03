Зникнуть назавжди: як вивести з квартири чорних тарганів простими кроками

Таргани у квартирі можуть з’явитися з багатьох причин. Вони оселяються там, де є залишки їжі, які не прибирають, або ж можуть просто перейти у вашу квартиру від сусідів. Якщо ви таки помітили цих неприємних комах у себе вдома, є кілька способів, які допоможуть їх вивести.

В оселі можуть з’явитися два види тарганів – руді чи чорні, пише 24 Канал з посиланням на Licvidator. Вони відрізняються між собою, тож і виводити їх треба по-різному.

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Чим відрізняються чорні таргани від рудих

Чорні таргани більше люблять вологу та прохолодні місця, тому оселяються у підвалі та на кухні, а ще у ванній кімнаті та біля водопровідних труб.

Чорні таргани не дуже люблять тепло та сухість, а от руді таргани набагато краще пристосовуються в різних умовах. Зовнішнім виглядом вони теж відрізняються. Чорні таргани є більшими, але не такі швидкі, як руді, бо мають короткі лапи.



Чорних тарганів легко вивести з дому / Фото Pinterest

Позбутися рудих тарганів легше, для чорних знадобиться професійна дезінфекція, втім навіть самостійно їх можна вивести з квартири, якщо вдатися до кількох ефективних методів. Цим же методом можна вивести з дому й рудих тарганів.

Як вивести тарганів з дому

Про те, як вивести неприємних шкідників з дому розповіли на ютуб-каналі Solutions Pest & Lawn.

Спочатку треба ретельно прибрати все у квартирі та заховати всі продукти харчування. Ті місця, де найчастіше бувають таргани треба обробити спеціальним гелем від цих шкідників. Комахи цю приманку можуть на лапах перенести в гнізда й знищити цілу колонію.

Далі потрібно розпилити аерозоль на підлогу та біля плінтусів. Це вб’є одразу тарганів, як тільки вони сконтактують із засобом. Також аерозоль запобігатиме вилупленню нових яєць, якщо вони були десь відкладені.

Спеціальні засоби від тарганів треба розпилити у тріщини й інші важкодоступні місця, щоб вбити остаточно залишки від тарганів, яких знищували раніше.

Щоб в оселі більше не оселилися таргани, треба постійно підтримувати чистоту й не залишати крихти від їжі на столі чи підлозі.