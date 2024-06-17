Как избавиться от тараканов: усатые вредители покинут дом за считанные минуты

Тараканы на кухне – настоящий страх любой хозяйки. Эти насекомые не только довольно отвратительны на вид, но и вредны тем, что ползают не только по поверхности, но и по пище, оставляя на ней грязные следы и фекалии. Вывести тараканов трудно, но возможно, поэтому советуем вам воспользоваться одним из нескольких действенных методов.

Насекомые быстро размножаются и очень живучие. Они длительное время могут жить без пищи и способны обойтись без нее неделями, минимизируя затраты энергии, впадая в спячку.

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А вот причина их появления – потребность в пище, поэтому после того, как вы увидите вредителей надо поддерживать дом в тщательной чистоте, особенно кухню, на которой постоянно остаются крошки от еды на столе или полу. Однако этого недостаточно для того, чтобы вывести тараканов из дома, поэтому надо прибегать к более действенным методам.

Как вывести тараканов из квартиры

Усатые насекомые очень любят теплые и влажные уголки. Порой их может быть не несколько штук, а целая колония. Внимательно присматривайтесь к щелям дверей, стен и шкафов, чтобы найти там отложенные яйца тараканов. Их надо обязательно ликвидировать.

После генеральной уборки и удаления всей грязи надо применить средства против тараканов.



Тараканов надо мгновенно выводить из дома / Фото Pexels

Борная кислота

Борная кислота является самой действенной. Она продается в аптеках в виде порошка. Добавьте ее в пюре из яичного желтка или картофеля. Из смеси сделайте шарики и расставьте по местам пребывания тараканов. Кислота поразит нервную систему насекомого и убьет его.

Липкие ленты

Также можно использовать специальные липкие ленты, на которые будут набегать тараканы и оставаться на клейкой поверхности, потому что не смогут из нее выбраться.

Гель-паста

Ее надо наносить точечно в тех местах, где больше всего скапливаются тараканы. Применяйте ее для щелей стен, дверей, ящиков и балкона. Если заметите, что геля нет – обновляйте его каждые 3 дня. Специалисты рекомендуют гель Advion Cockroach Gel Syngenta и отмечают, что тараканы исчезают после первого применения.

Спреи и аэрозоли

Они хорошо подходят для уничтожения взрослых особей, личинок и предотвращают возвращение насекомых в квартиру.

Где найти гнезда тараканов

Чаще всего тараканы любят поселяться под раковиной, под плинтусом, в мелких и крупных щелях в полу, под холодильником, в отверстиях системы вентиляции и в полости между стеной и обоями, которая отслоилась.