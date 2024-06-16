Эти насекомые не только могут испортить летний вечер жужжанием, но и укусами, которые вызывают зуд. Профессиональные дачники определили, какие именно растения не любят комары, поэтому советуем их посадить во дворе, в саду или в тех местах, где вы больше всего проводите времени.

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Цитронелла

Растение имеет лимонный аромат, который не любят комары. Сажайте растение в больших горшках.

Мелисса

Она имеет сильный пряный аромат с нотками лимона, поэтому тоже хорошо отпугивает комаров. Сажать растение можно в солнечных местах или в полутени.

Шалфей

Аромат шалфея не позволяет насекомым определить запах человека, поэтому можете быть уверены в том, что насекомые не укусят, а то и вообще близко к вам не подлетят.



Шалфей перебивает запах человека / Фото Pexels

Перечная мята

Ментоловый аромат перечной мяты комары очень не любят, поэтому можете высаживать ее в горшки и ставить на подоконник или у входной двери в дом.

Базилик

Чтобы комары не залетали на кухню – посадите базилик в горшках. Москиты не любят запах базилика, поэтому и близко не будут залетать на кухню. А еще камфора, которая содержится в растении, способна отпугнуть моль и муравьев.

Чеснок

Этот натуральный отпугиватель не совсем подходит для посадки во дворе, поэтому рекомендуется сажать пучками в разных местах дачного участка. На ночь можете поставить чеснок на тумбочку, чтобы комары вылетели из комнаты и не мешали вам спать.

Лаванда

Запах пахучего растения комары очень не любят, поэтому можете высаживать лаванду на участке. Несколько растений всегда можно сорвать и поставить в вазу в комнате, чтобы насекомые не залетали и не портили отдых.