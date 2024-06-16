Ці комахи не лише можуть зіпсувати літній вечір дзижчанням, але й укусами, які викликають свербіж. Професійні дачники визначили, які саме рослини не люблять комарі, тому радимо їх посадити на подвір’ї, в саду чи в тих місцях, де ви найбільше проводите часу.

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Цитронела

Рослина має лимонний аромат, який не люблять комарі. Садіть рослину у великих горщиках.

Меліса

Вона має сильний пряний аромат з нотками лимона, тож теж добре відлякує комарів. Садити рослину можна в сонячних місцях чи в півтіні.

Шавлія

Аромат шавлії не дозволяє комахам визначити запах людини, тож можете бути впевнені в тому, що комахи не вкусять, а то й взагалі близько до вас не підлетять.



Шавлія перебиває запах людини / Фото Pexels

Перцева м’ята

Ментоловий аромат перцевої м’яти комарі дуже не люблять, тому можете висаджувати її в горщики та ставити на підвіконня чи біля вхідних дверей в будинок.

Базилік

Щоб комарі не залітали на кухню – посадіть базилік в горщиках. Москіти не люблять запах базиліка, тож і близько не залітатимуть на кухню. А ще камфора, яка міститься в рослині, здатна відлякати моль та мурах.

Часник

Цей натуральний відлякувач не зовсім підходить для посадки на подвір’ї, тому рекомендовано садити пучками в різних місцях дачної ділянки. На ніч можете поставити часник на тумбочку, щоб комарі вилетіли з кімнати та не заважали вам спати.

Лаванда

Запах пахучої рослини комарі дуже не люблять, тому можете висаджувати лаванду на ділянці. Кілька рослин завжди можна зірвати та поставити у вазу в кімнаті, щоб комахи не залітали та не псували відпочинок.