Як позбутися тарганів: вусаті комахи покинуть дім за лічені хвилини

Тарган на кухні – справжній страх будь-якої господині. Ці комахи не лише доволі огидні на вигляд, але й шкідливі тим, що повзають не лише по поверхні, але й по їжі, залишаючи на ній брудні сліди та фекалії. Вивести тарганів важко, але можливо, тому радимо вам скористатися одним з кількох дієвих методів.

Комахи швидко розмножуються та є дуже живучими. Вони тривалий час можуть жити без їжі та здатні обійтися без неї тижнями, мінімізуючи витрати енергії, впадаючи в сплячку.

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А от причина їхньої появи – потреба в їжі, тому після того, як ви побачите шкідників треба підтримувати дім в ретельній чистоті, особливо кухню, на якій постійно залишаються крихти від їжі на столі чи підлозі. Однак цього недостатньо для того, щоб вивести тарганів з оселі, тому треба вдаватися до дієвіших методів.

Як вивести тарганів з квартири

Вусаті комахи дуже люблять теплі й вологі закутки. Часом їх може бути не кілька штук, а ціла колонія. Уважно придивляйтеся до щілин дверей, стін та шаф, щоб знайти там відкладені яйця тарганів. Їх треба обов’язково ліквідувати.

Після генерального прибирання та видалення всього бруду треба застосувати засоби проти тарганів.



Тарганів треба миттєво виводити з будинку / Фото Pexels

Борна кислота

Борна кислота є найдієвішою. Вона продається в аптеках у вигляді порошку. Додайте її в пюре з яєчного жовтка чи картоплі. Із суміші зробіть кульки та розставте по місцях перебування тарганів. Кислота вразить нервову систему комахи та вб’є її.

Липкі стрічки

Також можна використовувати спеціальні липкі стрічки, на які набігатимуть таргани та залишатимуться на клейкій поверхні, бо не зможуть з неї вибратися.

Гель-паста

Її треба наносити точково в тих місцях, де найбільше скупчуються таргани. Застосовуйте її для щілин стін, дверей, шухляд та балкону. Якщо помітите, що гелю немає – оновлюйте його кожних 3 дні. Фахівці рекомендують гель Advion Cockroach Gel Syngenta та зазначають, що таргани зникають після першого застосування.

Спреї та аерозолі

Вони добре підходять для знищення дорослих особин, личинок та запобігають поверненню комах у квартиру.

Де знайти гнізда тарганів

Найчастіше таргани люблять оселятися під раковиною, під плінтусом, у дрібних та великих щілинах в підлозі, під холодильником, в отворах системи вентиляції та в порожнині між стіною й шпалерою, яка відшарувалася.