6 народных методов против тли: уберегут урожай и растения

Тля способна появиться на любых растениях – от комнатных цветов до культур на грядках и взрослых деревьев. Тля способна быстро размножаться, поэтому от нее надо как можно быстрее избавиться, чтобы уберечь урожай.

В течение сезона колония насекомых способна уничтожить растения и нанести вред плодам, пишет 24 Канал. Дачники нашли несколько действенных народных методов, которые уничтожают тлю.

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Чаще всего для борьбы с паразитами, используют опрыскивание отварами и растворами с добавлением мыла, чтобы средство лучше прилипло к растению. Далее тлю смывают струей воды, поэтому она сама отпадет, однако перед этим стоит принять несколько действенных народных методов.

Сода

Приготовить средство от тли своими руками очень просто. В 10-литровое ведро нужно добавить 5 столовых ложек соды, немного масла и жидкого мыла. Смесь надо перемешать и опрыскать растения.

Уксус

Через сильный резкий запах уксус прекрасно отпугивает тлю. К 10 литрам воды добавьте 10 столовых ложек яблочного уксуса или 5 столовых ложек 9% уксуса. Для прилипания средства, капните незначительное количество жидкого мыла. Все тщательно перемешайте и опрыскайте средством кусты, деревья и цветы.



Народные средства выводят клубнику / Фото Agkirs

Чеснок

Этот натуральный репеллент способен отпугнуть не только тлю, но и других вредителей. Для настоя вам понадобится 15 штук чесночных стрелок, 100 граммов чеснока, 10 литров горячей воды. Все надо оставить в кастрюле на несколько дней, а потом процедить. Смесью опрыскивайте растения и обратные стороны листьев, где часто любит прятаться тля.

Эфирные масла

К 100 миллиграммам сливок добавьте по 10 капель эфирного масла лаванды, чайного дерева, кедра и тимьяна. В полученную смесь добавьте 2 стакана воды и опрыскивайте растения 2 раза в день. Через 3 дня тля отпадет сама.

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Нашатырный спирт

Средство используют не только как препарат от вредителей, но и как удобрение, поскольку нашатырный спирт является аммиачным соединением. В 10 литрах воды размешайте 50 миллиграммов нашатырного спирта. Все хорошо перемешайте и обрабатывайте раствором культуры.

Горчичный порошок

В литре теплой воды разведите 100 граммов горчичного порошка. Дайте настояться 2 – 3 дня, а тогда процедите. Для дополнительной эффективности еще можно добавить 3 столовые ложки соды и 2 столовые ложки жидкого мыла.

Эти несколько простых и доступных методов помогут защитить урожай от тли, без использования химических пестицидов.