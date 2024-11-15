Как избавиться от неприятного запаха из обуви: простые лайфхаки, которые работают

В осеннюю пору обувь может иметь неприятный запах, поэтому лучше прибегнуть к нескольким лайфхакам, которые нейтрализуют плохой аромат. Они достаточно просты, поэтому повторить их смогут все.

Для этого вам понадобятся домашние средства, которые найдутся на кухне у каждого из нас, пишет 24 Канал. Проблема запаха обуви может быть из-за непрерывного ее ношения и неправильного ухода. Чтобы убрать посторонние ароматы, примите во внимание несколько лайфхаков.

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Перекись водорода или уксус

Это один из самых простых и действенных методов. Все, что вам нужно – положить в обувь ватный диск, смоченный в перекиси водорода или уксусе. Жидкость впитает неприятный запах за несколько минут.

Пищевая сода

Соду нужно насыпать в обувь и оставить на ночь. Она обладает прекрасными антисептическими свойствами и хорошо абсорбирует запахи. Уже на утро ваша обувь будет свежей, без неприятных запахов.

Антисептик

Это средство безупречно убивает все бактерии внутри обуви, поэтому посторонний запах исчезнет достаточно быстро. Чтобы избавиться от плохого запаха, можете использовать аптечное средство формидрон.



Народные методы от вони обуви / Фото Pexels

Чайный пакетик

Все, что вам нужно сделать – это поставить чайный пакетик в обувь. Он полностью поглотит плохой запах и на утро вони уже не будет слышно.

Лимонный сок

Сок лимона нужно смешать с водой в равных частях и распылить раствор внутри обуви. Жидкость уберет неприятный запах, оставив лишь свежий аромат.

Кусочек мыла

Этот вариант является действенным для тех людей, которые много гуляют или занимаются физическими активностями. Внутрь обуви нужно поставить мыло, а утром кроссовки или сапоги уже будут иметь приятный ароматный запах.

Дезодорант для обуви

Если же народными средствами вы пользоваться не хотите, тогда воспользуйтесь специальным дезодорантом для обуви. Нужно только распылить спрей на пару и вонь исчезнет, останется только хороший запах от дезодоранта.