Желтые пятна на матрасе исчезнут на глазах: нужно лишь копеечное средство

На матрасе могут быть желтые пятна, которые можно вывести с помощью простого и бюджетного средства. От неприглядных следов можно избавиться гораздо быстрее, чем вы думаете.

Выводить желтые пятна легче химическими средствами, однако большинство людей могут иметь на них аллергию, поэтому стоит заменить на бюджетный варианты, которые ничем не хуже восстановят чистоту матраса, пишет 24 Канал со ссылкой на Express.

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Желтые пятна на матрасе появляется из-за пота, поскольку в нем содержатся белки, которые связываются с волокнами ткани, которая со временем начинает желтеть.

Чем вывести желтые пятна с матраса

Избавиться от желтых пятен можно благодаря простым и доступным средствам. Эксперты по уборке советуют обратить внимание на одну смесь, которая является достаточно действенной против пятен. Вам нужно воспользоваться одной частью перекиси водорода, одной частью хозяйственного мыла и двумя частями воды.

Нужно эту смесь нанести на пятно и оставить на 15 минут, а после этого промокнуть обработанное место влажной тряпкой и просушить. Перекись водорода является мягким отбеливателем, который хорошо расщепляет белки пота и выводит желтые пятна, не повреждая ткань.

Хозяйственное мыло уже расщепляет жир и масла, которые содержатся в поте. Вода же помогает разбавить смесь так, чтобы ингредиенты смогли проникнуть в пятно.



Пятна с матраса можно легко вывести / Фото Pexels

Если пятно не сильно желтое, а лишь едва заметное, то можно воспользоваться не разведенной перекисью водорода и тщательно обработать ею пятно. После этого пятно надо протереть и дать матрасу высохнуть.

Эксперты говорят, что еще хорошо помогает от пятен жидкость для чистки ковра. В ней содержатся активные вещества, которые хорошо выводят загрязненные места. Остатки от средства нужно убрать с помощью влажной тряпки.