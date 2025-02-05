Жовті плями на матраці зникнуть на очах: потрібен лише копійчаний засіб

На матраці можуть бути жовті плями, які можна вивести за допомогою простого та бюджетного засобу. Від непривабливих слідів можна позбутися набагато швидше, ніж ви думаєте.

Виводити жовті плями легше хімічними засоби, однак більшість людей можуть мати на них алергію, тому варто замінити на бюджетний варіанти, які нічим не гірше відновлять чистоту матраца, пише 24 Канал з посиланням на Express.

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Жовті плями на матраці з’являється через піт, оскільки в ньому містяться білки, які зв’язуються з волокнами тканини, яка з часом починає жовтіти.

Чим вивести жовті плями з матраца

Позбутися від жовтих плям можна завдяки простим та доступним засобам. Експерти з прибирання радять звернути увагу на одну суміш, яка є досить дієвою проти плям. Вам потрібно скористатися однією частиною перекису водню, однією частиною господарського мила й двома частинами води.

Потрібно цю суміш нанести на пляму й залишити на 15 хвилин, а після цього промокнути оброблене місце вологою ганчіркою й просушити. Перекис водню є м’яким відбілювачем, який добре розщеплює білки поту й виводить жовті плями, не пошкоджуючи тканину.

Господарське мило вже розщеплює жир та олії, які містяться в поті. Вода ж допомагає розбавити суміш так, щоб інгредієнти змогли проникнути в пляму.



Плями з матраца можна легко вивести / Фото Pexels

Якщо пляма не сильно жовта, а лише ледь помітна, то можна скористатися не розведеним перекисом водню й ретельно обробити нею пляму. Після цього пляму треба протерти й дати матрацу висохнути.

Експерти кажуть, що ще добре допомагає від плям рідина для чищення килима. У ній містяться активні речовини, які добре виводять забруднені місця. Залишки від засобу потрібно прибрати за допомогою вологої ганчірки.