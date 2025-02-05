Якщо у вас вдома є домашній улюбленець, вам точно досить часто доводиться мати справу з його шерстю, що налипає повсюди – на меблі, одяг та інші речі. І під час прання ворсинки не зникають, а тільки засмічують фільтри пральної машини та залишаються на речах, повідомляє 24 Канал. На щастя, є спосіб розібратися з проблемою раз і назавжди.

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Як прибрати шерсть тварин під час прання?

Для того, щоб забути про проблеми з шерстю котів та собак, що осідає на одязі під час прання, ви можете скористатися спеціальним липким роликом чи іншими пристроями. Але цей варіант забирає досить багато часу. Натомість можна скористатися простішим, та не менш ефективним лайфхаком – під час прання додати у барабан пральної машини звичайну вологу серветку.

Для невеликого завантаження одягу можна додати всього одну серветку, але якщо речей багато, можна додати ще кілька, але не більше трьох. Перед пранням експерти все одно радять видалити вручну великі шматки шерсті чи сміття з одягу, аби підвищити ефективність методу.



Шерсть можна прибрати під час прання / Фото Pexels

Під час прання у машинці серветка також буде переміщуватися з одягом у барабані, і завдяки своїй текстурі вона притягуватиме до себе шерсть та утримуватиме її, а також і волосся та інші ворсинки, які зазвичай залишаються на одязі після прання.

Після завершення циклу серветку, на якій накопичиться шерсть, потрібно буде просто викинути. Окрім того, що ваш одяг буде по-справжньому чистим, цим нехитрим методом ви ще й захистите фільтри пральної машини від передчасного забруднення.

Але це також не єдиний спосіб, яким ви можете скористатися. Ось ще кілька дієвих та елементарних лайфхаків: