Наближається День Валентина, тож кожна дівчина отримає букет квітів від коханого, яким захочеться любуватися якомога довше у вазі, пише 24 Канал. Квіти мають властивість швидко в’янути через безліч факторів, втім для того, щоб продовжити їхнє життя, варто скористатися дієвими порадами.

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Обріжте зайве листя

Щоб квіти простояли у вазі якомога довше, позбавтеся від листочків, які потрапляють у вазу. Стебла, які перебуватимуть у воді треба ретельно очистити. Якщо ж листя залишатимуться у воді, то це сприятиме утворенню бактерій, які погано впливатимуть на квіти.

Стебла потрібно підрізати на 3 сантиметри під кутом 45 градусів, перш ніж поставити букет у воду. Завдяки такому обрізанню утвориться кут, який збільшить всмоктування води рослиною.

Викиньте обгортку

Упакування з квітів потрібно знімати, оскільки воно заважатиме квітам вільно дихати. Переміщати квіти у вазу з водою потрібно без обгортки.



Поради, які допоможуть квітам довше зберігатися / Фото Pexels

Міняйте воду

Кожного дня чи раз у 2 дні змінюйте воду у вазі. Вона повинна бути прохолодною, але не крижаною чи теплою. Попередньо воді варто постояти при кімнатній температурі приблизно 3 години.

Додавайте підживлення

Для того, щоб вода у вазі не псувалась, потрібно капнути всередину кілька крапель олії. Вона буде працювати як антисептик й утилізує всі можливі бактерії.

У вазу потрібно насипати чайну ложку цукру, який підживить зрізані квіти. Додавати у свіжу воду цукор варто через день. Такий простий лайфхак допоможе їм залишатися свіжими якомога довший час.

Ще одним популярним підживленням вважається пігулка аспірину. Потрібно розтовкти кілька пігулок й додати їх у воду. Квіти будуть довго стояти свіжими й не будуть в’янути.