Приближается День Валентина, поэтому каждая девушка получит букет цветов от любимого, которым захочется любоваться как можно дольше в вазе, пишет 24 Канал. Цветы имеют свойство быстро увядать из-за множества факторов, впрочем для того, чтобы продлить их жизнь, стоит воспользоваться действенными советами.

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Обрежьте лишние листья

Чтобы цветы простояли в вазе как можно дольше, избавьтесь от листочков, которые попадают в вазу. Стебли, которые будут находиться в воде надо тщательно очистить. Если же листья будут оставаться в воде, то это будет способствовать образованию бактерий, которые будут плохо влиять на цветы.

Стебли нужно подрезать на 3 сантиметра под углом 45 градусов, прежде чем поставить букет в воду. Благодаря такому обрезанию образуется угол, который увеличит всасывание воды растением.

Выбросьте обертку

Упаковку с цветов нужно снимать, поскольку она будет мешать цветам свободно дышать. Перемещать цветы в вазу с водой нужно без обертки.



Советы, которые помогут цветам дольше храниться / Фото Pexels

Меняйте воду

Каждый день или раз в 2 дня меняйте воду в вазе. Она должна быть прохладной, но не ледяной или теплой. Предварительно воде стоит постоять при комнатной температуре примерно 3 часа.

Добавляйте подкормки

Для того, чтобы вода в вазе не портилась, нужно капнуть внутрь несколько капель масла. Оно будет работать как антисептик и утилизирует все возможные бактерии.

В вазу нужно насыпать чайную ложку сахара, который подпитает срезанные цветы. Добавлять в свежую воду сахар стоит через день. Такой простой лайфхак поможет им оставаться свежими как можно более долгое время.

Еще одной популярной подкормкой считается таблетка аспирина. Нужно растолочь несколько таблеток и добавить их в воду. Цветы будут долго стоять свежими и не будут увядать.