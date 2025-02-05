Если у вас дома есть домашний любимец, вам точно довольно часто приходится иметь дело с его шерстью, налипающей повсюду – на мебель, одежду и другие вещи. И во время стирки ворсинки не исчезают, а только засоряют фильтры стиральной машины и остаются на вещах, сообщает 24 Канал. К счастью, есть способ разобраться с проблемой раз и навсегда.

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Как убрать шерсть животных во время стирки?

Для того, чтобы забыть о проблемах с шерстью кошек и собак, что оседает на одежде во время стирки, вы можете воспользоваться специальным липким роликом или другими устройствами. Но этот вариант отнимает достаточно много времени. Зато можно воспользоваться простым, и не менее эффективным лайфхаком – во время стирки добавить в барабан стиральной машины обычную влажную салфетку.

Для небольшой загрузки одежды можно добавить всего одну салфетку, но если вещей много, можно добавить еще несколько, но не более трех. Перед стиркой эксперты все равно советуют удалить вручную большие куски шерсти или мусора с одежды, чтобы повысить эффективность метода.



Шерсть можно убрать во время стирки / Фото Pexels

Во время стирки в машинке салфетка также будет перемещаться с одеждой в барабане, и благодаря своей текстуре она будет притягивать к себе шерсть и удерживать ее, а также и волосы и другие ворсинки, которые обычно остаются на одежде после стирки.

После завершения цикла салфетку, на которой накопится шерсть, нужно будет просто выбросить. Кроме того, что ваша одежда будет по-настоящему чистой, этим нехитрым методом вы еще и защитите фильтры стиральной машины от преждевременного загрязнения.

Но это также не единственный способ, которым вы можете воспользоваться. Вот еще несколько действенных и элементарных лайфхаков: