Такое бывает не часто, но случается, что на дачных участках встречаются гадюки, ужи, медянки и полозы. На самом деле, змеи стараются как можно дальше обходить людей, поэтому когда чувствуют вибрацию на земле или голос, то убегают в укрытие.

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Однако встретив на участке гадину, люди уже не могут спокойно там находиться, пока не убедятся, что пресмыкающиеся покинули двор и сад.

Ужи, медянки и полозы являются относительно безопасными для человека, поскольку не содержат яда, а вот гадюки являются ядовитыми. С повышением температуры змеи становятся летом активными, поэтому могут пробраться на территорию и стать особенно опасными и агрессивными в период размножения.

Причины появления змей на участке

Змеи любят селиться в тех местах, где есть большое количество пищи: грызуны, птицы и насекомые. Если по соседству есть заброшенные участки и нескошенная трава – то это только привлекать их. А еще змеи любят пробираться на участки людей, если те живут близко к лесу.

Поселиться они могут в куче навоза, мусора или компоста, а также в кустарниках и высокой густой траве.



Змеи прячутся в густой траве и захламленных местах / Фото Pexels

Как отпугнуть змей со двора

Специалисты говорят, что если змеи поселились на даче, то избавиться от них будет очень сложно, поскольку они оставляют особые запахи, определенные метки, которые привлекают других змей, поэтому лучше прибегнуть к профилактическим методам.

Разложите в определенных местах старые тряпки, пропитанные бензином. Резкий запах только отпугнет змей.

Также регулярно выкашивайте траву – не только во дворе, но и вдоль дороги. Заброшенный сад по соседству может привлечь змей, поэтому в случае, если там никто не живет – не поленитесь скосить траву.

Не накапливайте возле домов мусор, органику или траву. Вовремя все убирайте, чтобы змеи не наведались на ваш участок.

Если у вас есть кошка или собака, то можете быть уверены, что ужей и полозов во дворе не будет, поскольку эти домашние любимцы их только отпугивают.

Самым эффективным методом является специальный прибор для отпугивания змей. Приобретите его, чтобы отпугнуть опасных пресмыкающихся навсегда.