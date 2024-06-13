Таке буває не часто, але трапляється, що на дачних ділянках зустрічаються гадюки, вужі, мідянки та полози. Насправді ж, змії намагаються якомога далі оминати людей, тому коли відчувають вібрацію на землі чи голос, то тікають в укриття.

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Однак зустрівши на ділянці гадину, люди вже не можуть спокійно там перебувати, допоки не переконаються, що плазуни покинули подвір’я та сад.

Вужі, мідянки та полози є відносно безпечними для людини, оскільки не містять отрути, а от гадюки є отруйними. З підвищенням температури змії стають влітку активними, тож можуть пробратися на територію та стати особливо небезпечними й агресивними в період розмноження.

Причини появи змій на ділянці

Змії люблять оселятися в тих місцях, де є велика кількість їжі: гризуни, птахи та комахи. Якщо по сусідству є занедбані ділянки та нескошена трава – то це лише приваблюватиме їх. А ще змії люблять пробиратися на ділянки людей, якщо ті живуть близько до лісу.

Оселитися вони можуть в купі гною, сміття чи компосту, а також в чагарниках та високій густій траві.



Змії ховаються в густій траві та захаращених місцях / Фото Pexels

Як відлякати змій з подвір'я

Фахівці кажуть, що якщо змії оселилися на дачі, то позбутися від них буде дуже складно, оскільки вони залишають особливі запахи, певні мітки, які залучають інших змій, тому найкраще вдатися до профілактичних методів.

Розкладіть в певних місцях старі ганчірки, просочені бензином. Різкий запах лише відлякає змій.

Також регулярно викошуйте траву – не лише на подвір’ї, але й вздовж дороги. Занедбаний сад по сусідству може привабити змій, тож у випадку, якщо там ніхто не живе – не полінуйтеся скосити траву.

Не накопичуйте біля будинків сміття, органіку чи траву. Вчасно все прибирайте, щоб змії не навідалися на вашу ділянку.

Якщо у вас є кішка чи собака, то можете бути певні, що вужів та полозів на подвір’ї не буде, оскільки ці домашні улюбленці їх тільки відлякують.

Найефективнішим методом є спеціальний прилад для відлякування змій. Придбайте його, щоб відлякати небезпечних плазунів назавжди.