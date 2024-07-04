Как заготовить петрушку на зиму: эти способы чрезвычайно быстрые

Петрушка – это та культура, которая обычно обильно родит, и так обильно, что съесть весь ее урожай сразу просто невозможно. И тогда замечательным вариантом будет запастись ею на зиму.

Заготовка петрушки на зиму – это замечательная идея, но иногда огородники сталкиваются с проблемой, что не знают, как правильно ее заготовить. Впрочем, сделать это можно довольно легко, и существует не один способ ее хранения.

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Маринованная петрушка

Вероятно, вам приходилось слышать о маринованных огурцах или вы даже сами маринуете их и помидоры? Что ж, маринование петрушки – это точно не самый очевидный способ сохранить ее на зиму, но невероятно вкусный. Попробовать точно стоит!

Сперва вам нужно хорошо промыть петрушку, взяв свежий продукт, на котором нет сухих листьев.

Зелень нужно порезать на кусочки любого размера и после этого подготовьте банки – чистые и стерилизованные.

На дно каждой банки нужно бросить 2 – 3 листка лавра и несколько зубчиков чеснока. Выложите петрушку, чтобы она легла плотными слоями, чтобы в банке не было свободного пространства.

Приготовьте маринад из воды с солью и уксусом. Маринадом залейте банки и закройте их.

После того, как они выдохнутся, отправляйте их на хранение.

Засоленная петрушка

Следующий способ сохранить петрушку на зиму – это петрушка с солью. Для того, чтобы реализовать этот способ, вам понадобится только непосредственно зелень, и неважно, выращивали ли вы ее на огороде, или у себя на подоконнике.

Этот способ напоминает маринование, но без использования уксуса, который многим не нравится. Вам нужно нарезать листья мелко и перебросить содержимое в большую миску и добавить соль. Нужно соблюдать пропорцию 1:5, где 1 – это соль.

Банку заполните до верха, закройте герметичной крышкой и ставьте засаливаться до того дня, когда зимой вы откроете ее.



Петрушку можно засолить / Фото Pexels

Замороженная петрушка

Самый эффективный способ – заморозить петрушку в формочках для льда. Вам для этого нужно мелко ее нарезать и заполнить каждую форму где-то на 75%, чтобы осталось еще немного места. Сверху залейте обычной кипяченой водой, которую при желании можно совместить с небольшим количеством масла. Подождите, пока петрушка подмерзнет, и после этого кубики с петрушкой можно достать и переложить в любой пакет или контейнер.