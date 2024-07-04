Як заготовити петрушку на зиму: ці способи надзвичайно швидкі
Джерело:"Яскрава клумба"
Петрушка – це та культура, яка зазвичай рясно родить, і при цьому так рясно, що з'їсти весь її урожай відразу просто неможливо. І тоді чудовим варіантом буде запастися нею на зиму.
Заготівля петрушки на зиму – це чудова ідея, але іноді городники стикаються з проблемою, що не знають, як правильно її заготовити. Втім, зробити це можна досить легко, і існує не один спосіб її зберігання.
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Маринована петрушка
Певно, вам доводилося чути про мариновані огірки чи ви навіть самі маринуєте їх та помідори? Що ж, маринування петрушки – це точно не найбільш очевидний спосіб зберегти її на зиму, але неймовірно смачний. Спробувати точно варто!
- Спершу вам потрібно добре промити петрушку, взявши свіжий продукт, на якому немає сухого листя.
- Зелень потрібно порізати на шматочки будь-якого розміру та після цього підготуйте банки – чисті та стерилізовані.
- На дно кожної банки потрібно кинути 2 – 3 листки лавра та кілька зубчиків часнику. Викладіть петрушку, щоб вона лягла щільними шарами, аби в банці не було вільного простору.
- Приготуйте маринад з води з сіллю та оцтом. Маринадом залийте банки та закрийте їх.
- Після того, як вони вичахнуть, відправляйте їх на зберігання.
Засолена петрушка
Наступний спосіб зберегти петрушку на зиму – це петрушка з сіллю. Для того, щоб реалізувати цей спосіб, вам знадобиться тільки безпосередньо зелень, і неважливо, чи ви вирощували її на городі, чи в себе на підвіконні.
Цей спосіб нагадує маринування, але без використання оцту, який багатьом не подобається. Вам потрібно нарізати листя дрібно та перекинути вміст у велику миску та додати сіль. Потрібно дотримуватися пропорції 1:5, де 1 – це сіль.
Банку заповніть до верху, закрийте герметичною кришкою та ставте засолюватися до того дня, коли взимку ви відкриєте її.
Петрушку можна засолити / Фото Pexels
Заморожена петрушка
Найефективніший спосіб – заморозити петрушку у формочках для льоду. Вам для цього потрібно дрібно її нарізати та заповнити кожну форму десь на 75%, щоб залишилося ще трохи місця. Зверху залийте звичайною кип'яченою водою, яку за бажання можна поєднати з невеликою кількістю олії. Почекайте, поки петрушка підмерзне, і після цього кубики з петрушкою можна дістати та перекласти у будь-який пакет чи контейнер.