Як заготовити петрушку на зиму: ці способи надзвичайно швидкі

4 липня 2024, 17:21
Читать новость на русском

Джерело:

"Яскрава клумба"

Петрушка – це та культура, яка зазвичай рясно родить, і при цьому так рясно, що з'їсти весь її урожай відразу просто неможливо. І тоді чудовим варіантом буде запастися нею на зиму.

Заготівля петрушки на зиму – це чудова ідея, але іноді городники стикаються з проблемою, що не знають, як правильно її заготовити. Втім, зробити це можна досить легко, і існує не один спосіб її зберігання. 

Цікаво Які є хвороби та шкідники в кукурудзи: як з ними боротися

Маринована петрушка

Певно, вам доводилося чути про мариновані огірки чи ви навіть самі маринуєте їх та помідори? Що ж, маринування петрушки – це точно не найбільш очевидний спосіб зберегти її на зиму, але неймовірно смачний. Спробувати точно варто! 

  • Спершу вам потрібно добре промити петрушку, взявши свіжий продукт, на якому немає сухого листя. 
  • Зелень потрібно порізати на шматочки будь-якого розміру та після цього підготуйте банки – чисті та стерилізовані. 
  • На дно кожної банки потрібно кинути 2 – 3 листки лавра та кілька зубчиків часнику. Викладіть петрушку, щоб вона лягла щільними шарами, аби в банці не було вільного простору. 
  • Приготуйте маринад з води з сіллю та оцтом. Маринадом залийте банки та закрийте їх. 
  • Після того, як вони вичахнуть, відправляйте їх на зберігання. 

Засолена петрушка

Наступний спосіб зберегти петрушку на зиму – це петрушка з сіллю. Для того, щоб реалізувати цей спосіб, вам знадобиться тільки безпосередньо зелень, і неважливо, чи ви вирощували її на городі, чи в себе на підвіконні. 

Цей спосіб нагадує маринування, але без використання оцту, який багатьом не подобається. Вам потрібно нарізати листя дрібно та перекинути вміст у велику миску та додати сіль. Потрібно дотримуватися пропорції 1:5, де 1 – це сіль. 

Банку заповніть до верху, закрийте герметичною кришкою та ставте засолюватися до того дня, коли взимку ви відкриєте її. 


Петрушку можна засолити / Фото Pexels

Заморожена петрушка

Найефективніший спосіб – заморозити петрушку у формочках для льоду. Вам для цього потрібно дрібно її нарізати та заповнити кожну форму десь на 75%, щоб залишилося ще трохи місця. Зверху залийте звичайною кип'яченою водою, яку за бажання можна поєднати з невеликою кількістю олії. Почекайте, поки петрушка підмерзне, і після цього кубики з петрушкою можна дістати та перекласти у будь-який пакет чи контейнер. 

Автор: Марина Блохіна