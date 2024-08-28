Самое время заготовить грибы на зиму: вот как их быстро заморозить

Грибы могут легко сделать любое блюдо более насыщенным и вкусным, и независимо, какой тип вы выберете, они могут принести вам немало пользы.

Грибы – это очень вкусный продукт, и есть большой смысл держать их в холодильнике. Единственная проблема заключается в том, что они не очень долго хранятся, и особенно это неприятно в случае, если грибы дорогие.

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Можно ли заморозить грибы?

Хранение фруктов и овощей в морозильной камере может быть очень удобным – это не только помогает хранить их долго и использовать в блюдах в любое удобное время, но и экономически выгодно и помогает уменьшить количество отходов. Но перед тем, как забросить пакет сырых грибов в морозильную камеру, вам нужно узнать, как замораживать этот продукт правильно.

Как заморозить грибы

Заморозить грибы очень просто, но для этого нужно выполнить несколько не очень сложных шагов. Прежде всего, тщательно вымойте продукт и просушите его полотенцем. Сковороду нужно разогреть на среднем или сильном огне, а затем залить в нее немного нейтрального масла.

На ней вам нужно стушить грибы до готовности. После этого снимите кастрюлю с плиты и дайте им полностью остыть, и когда это произойдет, переложите продукт на противень, застеленный пергаментом.

Так грибы нужно поставить в морозильную камеру примерно на два часа. Впоследствии выньте противень и переместите его в пакет для заморозки или контейнер для хранения пищевых продуктов. И в таком случае грибы не будут портиться в течение девяти месяцев!



Заморозить грибы очень легко / Фото Pexels

Как разморозить грибы

Существует несколько способов сделать это, и лучший будет зависеть от того, как вы планируете их использовать. Если вы, например, готовите зажарку или грибной соус, вы можете добавить замороженные грибы прямо на сковородку.

Но если вы готовите суп, запеканку или киш, тогда лучше выложить их на стол на час, или в холодильник на ночь. И обратите внимание на то, что грибы впитывают жидкость, и когда вы разморозите их, они начнут выделять влагу, а это приведет к тому, что продукт немного размокнет. Впрочем, они все еще сохранят свой вкус, если приготовить их по рецепту.