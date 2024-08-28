Саме час заготувати гриби на зиму: ось як їх швидко заморозити

Гриби можуть легко зробити будь-яку страву більш насиченою та смачною, і незалежно, який тип ви виберете, вони можуть принести вам чимало користі.

Гриби – це надзвичайно смачний продукт, і є великий сенс тримати їх у холодильнику. Єдина проблема полягає у тому, що вони не дуже довго зберігаються, і особливо це неприємно у випадку, якщо гриби дорогі.

Цікаво Як випрати велику ковдру, що не влазить у пралку: 4 золоті правила

Чи можна заморозити гриби?

Зберігання фруктів та овочів у морозильній камері може бути дуже зручним – це не тільки допомагає зберігати їх довго та використовувати у стравах у будь-який зручний час, але й економічно вигідно та допомагає зменшити кількість відходів. Та перед тим, як закинути пакет сирих грибів у морозильну камеру, вам потрібно дізнатися, як заморожувати цей продукт правильно.

Як заморозити гриби

Заморозити гриби дуже просто, але для цього потрібно виконати кілька не дуже складних кроків. Перш за все, ретельно вимийте продукт та просушіть його рушником. Сковороду потрібно розігріти на середньому чи сильному вогні, а потім залити у неї трохи нейтральної олії.

На ній вам потрібно стушкувати гриби до готовності. Після цього зніміть каструлю з плити та дайте їм повністю охолонути, і коли це станеться, перекладіть продукт на деко, застелене пергаментом.

Так гриби потрібно поставити у морозильну камеру приблизно на дві години. Згодом вийміть деко та перемістіть його у пакет для заморозки чи контейнер для зберігання харчових продуктів. І у такому випадку гриби не будуть псуватися протягом дев'яти місяців!



Заморозити гриби дуже легко / Фото Pexels

Як розморозити гриби

Існує кілька способів зробити це, і найкращий залежатиме від того, як ви плануєте їх використовувати. Якщо ви, наприклад, готуєте засмажку чи грибний соус, ви можете додати заморожені гриби прямо на сковорідку.

Але якщо ви готуєте суп, запіканку чи кіш, тоді краще викласти їх на стіл на годину, чи у холодильник на ніч. Та зверніть увагу на те, що гриби вбирають рідину, і коли ви розморозите їх, вони почнуть виділяти вологу, а це призведе до того, що продукт трохи розмокне. Втім, вони все ще збережуть свій смак, якщо приготувати їх за рецептом.