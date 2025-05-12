Чеснок вырастет невероятно большим: вот чем обработать его от болезней
- Для защиты чеснока от болезней в мае-июне применяют древесную золу, мочевину и азот.
- Чеснок не следует выращивать на том же участке, если раньше на нем были болезни, такие как белая гниль донца, шейковая гниль или фузариоз.
- Правильный севооборот важен для сохранения урожая, а свежий навоз использовать нельзя из-за угнетения роста растений.
Чеснок –это культура, которую выращивают практически на каждом огороде, по большей части из-за его неприхотливости. Впрочем, если вы хотите получить по-настоящему богатый урожай, нужно позаботиться о защите корнеплода от болезней.
Для того, чтобы собрать обильный урожай чеснока, уже в мае нужно провести с ним несколько простых манипуляций, сообщает 24 Канал. Правильный уход за культурой – это залог того, что чеснок не пострадает от заболеваний.
Интересно На бокалах вообще не будет разводов: вот секрет, как их мыть
Как защитить чеснок от болезней?
Плохой рост чеснока и его пожелтение – это одна из распространенных проблем, с которыми сталкиваются огородники. Избежать их можно довольно просто: нужно только вовремя подкормить растения нужными веществами.
Вот что вносить под чеснок в мае – июне:
- Древесная зола. В междурядье чеснока нужно рассыпать золу, чтобы он не болел и не желтел. После этого почву разрыхлите на глубину полтора сантиметра.
- Мочевина может повысить иммунитет чеснока к различным заболеваниям, а также полезна для возвращения листьям зеленого цвета. Для этого разведите 40 граммов средства в десяти литрах воды и полейте грядку.
- Азотт. В мае чеснок обязательно подкармливают азотом, ведь без этого он прекратит расти и начнет желтеть. Проводить подкормку лучше вечером, ведь тогда листья не испекутся на солнце, и полученный результат будет лучше.
Чеснок нужно вовремя подкормить / Фото Pexels
Что делать, чтобы чеснок не болел?
Если ранее выращенный чеснок уже страдал белой гнилью донца, шейковой гнилью или фузариозом, возвращать на тот же участок его можно только через 4 – 6 лет. Учитывайте, что правила севооборота вообще всегда нужно соблюдать – иначе на урожай можно и не рассчитывать.
Кстати, ранее мы уже рассказывали, чем можно обработать кусты и деревья, чтобы с них исчезла тля.
Свежий навоз под чеснок вносить вообще нельзя, ведь продукты его окисления подавляют и рост, и развитие растения.