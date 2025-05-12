Чеснок вырастет невероятно большим: вот чем обработать его от болезней

Чеснок –это культура, которую выращивают практически на каждом огороде, по большей части из-за его неприхотливости. Впрочем, если вы хотите получить по-настоящему богатый урожай, нужно позаботиться о защите корнеплода от болезней.

Для того, чтобы собрать обильный урожай чеснока, уже в мае нужно провести с ним несколько простых манипуляций, сообщает 24 Канал. Правильный уход за культурой – это залог того, что чеснок не пострадает от заболеваний.

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Как защитить чеснок от болезней?

Плохой рост чеснока и его пожелтение – это одна из распространенных проблем, с которыми сталкиваются огородники. Избежать их можно довольно просто: нужно только вовремя подкормить растения нужными веществами.

Вот что вносить под чеснок в мае – июне:

Древесная зола . В междурядье чеснока нужно рассыпать золу, чтобы он не болел и не желтел. После этого почву разрыхлите на глубину полтора сантиметра.

. В междурядье чеснока нужно рассыпать золу, чтобы он не болел и не желтел. После этого почву разрыхлите на глубину полтора сантиметра. Мочевина может повысить иммунитет чеснока к различным заболеваниям, а также полезна для возвращения листьям зеленого цвета. Для этого разведите 40 граммов средства в десяти литрах воды и полейте грядку.

может повысить иммунитет чеснока к различным заболеваниям, а также полезна для возвращения листьям зеленого цвета. Для этого разведите 40 граммов средства в десяти литрах воды и полейте грядку. Азотт. В мае чеснок обязательно подкармливают азотом, ведь без этого он прекратит расти и начнет желтеть. Проводить подкормку лучше вечером, ведь тогда листья не испекутся на солнце, и полученный результат будет лучше.



Чеснок нужно вовремя подкормить / Фото Pexels

Что делать, чтобы чеснок не болел?

Если ранее выращенный чеснок уже страдал белой гнилью донца, шейковой гнилью или фузариозом, возвращать на тот же участок его можно только через 4 – 6 лет. Учитывайте, что правила севооборота вообще всегда нужно соблюдать – иначе на урожай можно и не рассчитывать.

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Свежий навоз под чеснок вносить вообще нельзя, ведь продукты его окисления подавляют и рост, и развитие растения.