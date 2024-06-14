Как спасти клубнику от гнили в дождливый сезон: без этого лайфхака не обойтись

Едва ли не каждое лето садоводам приходится сталкиваться с проблемой затяжных дождей, которые могут привести к гниению и порче урожая. И особенно часто ливни приводят к повреждению клубники.

Если дожди еще и сопровождают прохладные ночи, тогда избыток влаги может спровоцировать еще и грибковые заболевания. На кустах начнут портиться не только спелые, а даже зеленые ягоды. И Porady 24 рассказывают, как уберечь клубнику от гниения во время дождей.

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Как предотвратить гниль

Уход за клубникой – это то, что требует большой системности. Начинающие часто допускают гниение, а уже потом ищут способы решить проблему. Впрочем, гораздо проще не допустить ее вообще.

Для того, чтобы уменьшить шансы гниения, еще весной нужно обрабатывать кусты клубники бордоской смесью. Это поможет защитить растения от большинства возбудителей болезней. И это касается не только клубники и лесной земляники. Обрабатывать этим раствором можно также яблони, груши, смородину и тому подобное.

Какие биопрепараты использовать

Если вы не успели обработать посадку по каким-либо причинам до цветения или хотите пользоваться только биопрепаратами, тогда вы можете купить такие средства: Фитоспорин или Ризоплан. Их можно применять прямо во время созревания ягод, когда химические средства уже нельзя применять.

Биопрепараты можно применять дважды в месяц. А вот после опрыскивания не стоит собирать урожай в течение двух дней. После этого времени делать это можно, впрочем, не забудьте тщательно помыть ягоды.



Клубника нуждается в уходе во время дождей / Фото Pexels

Как еще бороться с гнилью

Первое правило – не допускайте контакта ягод с влажной почвой. Для того, чтобы избежать этого, вам нужно насыпать под кусты мульчу из соломы или сосновых веток. Опытные садоводы используют даже более надежный вариант – сразу же сажают клубнику в высокие грядки под черное агроволокно.

Стоит остерегаться также болезни красной и черной пятнистости, которая может возникнуть из-за чрезмерной влажности. На листьях тогда появляются коричневые или белые пятна, и если заражение сильное, листья отмирают. Чтобы избежать развития болезни, вам нужно удалять зараженные листья до распускания почек.