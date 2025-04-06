Как защитить растения от апрельских заморозков: всем огородникам стоит знать

Апрель – это месяц, славящийся непостоянной, переменчивой погодой. И поэтому огородникам нужно знать, как защитить свои растения от холода.

Апрельские заморозки и ночные похолодания – это совсем не новость для опытных огородников и садоводов, сообщает 24 Канал. И нужно четко знать, что делать в таких случаях, чтобы не потерять весь свой урожай.

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Как защитить растения от мороза?

Весенние заморозки могут представлять вполне серьезную угрозу для вашего приусадебного участка. Учитывайте, что даже непродолжительный холод может нанести вред хрупким росткам, цветам и плодовым деревьям. И чтобы растения оставались здоровыми, а урожай – не страдал, нужно уметь вовремя реагировать на изменения в погоде.

Первый способ, к которому часто прибегают садоводы и огородники, когда говорится о защите растений от холода – это мульчирование. Слой мульчи, состоящий из торфа, опилок, соломы и сухих листьев, может уберечь корни от резких температурных колебаний.

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Особенно важно это для совсем молодых саженцев и многолетних растений. Перед наступлением заморозков огородники также советуют очень хорошо полить растения – влажная земля сохраняет тепло гораздо лучше, чем сухая.



Растения нужно защитить от мороза / Фото Pexels

Тепло будет постепенно отдаваться ночью, поддерживая стабильную температуру почвы. А вот для дополнительной защиты ваших растений вы можете использовать пленочные тоннели, агроволокно, мешковину, коробки, пластиковые бутылки или ткань – даже старые простыни.

Укрытие нужно снимать утром, как только температура станет выше – так вы сможете избежать перегрева растений.

А вот для защиты сада и виноградников от мороза, вокруг участка разбрасывают влажные ветви, тиса и листья, а потом поджигают их до тления. Так высвобождается дым, образующий тепловую оболочку – это позволяет уберечь растения от холода.

Кстати, весной нужно позаботиться о защите деревьев не только от холода, но и от лишайников. Ранее мы рассказывали, как убрать мхи и лишайники со стволов плодовых деревьев без проблем.

Кроме того, для деревьев и кустов используют и другой способ – опрыскивание водой. Перед заморозками также не помешает хорошо увлажнить землю и крону – это поможет растению уберечь тепло.

А молодые саженцы деревьев и кустов нужно обернуть агроволокном, мешковиной или газетами.