Гусеница, если никак не реагировать на ее нашествие, может нанести немалый вред вашим посадкам: поедать листья и повреждать растения. Но вам не обязательно сразу же бежать за дорогими инсектицидами – ее легко можно уничтожить и народными методами.

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Настойка чеснока

Если у себя в саду вы заметили коричневую гусеницу, тогда можно попробовать настой чеснока. Готовится он просто, а эффект дает мощный и длительный.

Измельчите зубчики чеснока ножом (на 1 литр воды вам понадобится примерно 150 – 220 граммов зубчиков).

Залейте измельченный чеснок теплой водой и оставьте на сутки, чтобы он настоялся.

Процедите настой через марлю или чисто, но у вас осталась только жидкость, без чесночных частиц.

Концентрат, который вы получите, нужно развести в воде в соотношении 1:10.

Растения нужно опрыскать раствором, особенно нижнюю сторону листьев, где обычно и собирается гусеница.

Мыльный раствор

Если у вас есть обычное хозяйственное мыло, это значит, что вы можете уже сейчас забыть о проблеме гусениц на огороде. Лучше всего это средство действует против серой гусеницы. Поэтому вот как приготовить раствор.



Защитить огород от гусениц просто / Фото Pexels

Возьмите брусок хозяйственного мыла и натрите его на мелкой терке.

Растворите мыло в теплой воде, тщательно перемешивая.

Опрыскивайте растения мыльным раствором, уделяя внимание скоплению гусениц.

Отвар из полыни

Если на огороде растет полынь, тогда гусеница и не приблизится к участку. Но вам не нужно разводить сорняк на огороде: будет вполне достаточно просто сделать отвар из него, чтобы отогнать всю гусеницу как можно дальше.