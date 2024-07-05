Гусінь, якщо ніяк не реагувати на її навалу, може завдати чималої шкоди вашими посадками: поїдати листя та пошкоджувати рослини. Та вам не обов’язково відразу ж бігти за дорогими інсектицидами – її легко можна знищити й народними методами.

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Настоянка часнику

Якщо у себе в саду ви помітили коричневу гусінь, тоді можна спробувати настій часнику. Готується він просто, а ефект дає потужний та тривалий.

Подрібніть зубчики часнику ножем (на 1 літр води вам знадобиться приблизно 150 – 220 грамів зубчиків).

Залийте подрібнений часник теплою водою та залиште на добу, аби він настоявся.

Процідіть настій через марлю або ж чисто, але у вас лишилася тільки рідина, без часникових частинок.

Концентрат, який ви отримаєте, потрібно розвести у воді у співвідношення 1:10.

Рослини потрібно обприскати розчином, особливо нижню сторону листя, де зазвичай і збирається гусінь.

Мильний розчин

Якщо у вас є звичайне господарське мило, це значить, що ви можете вже зараз забути про проблему гусені на городі. Найкраще цей засіб діє проти сірої гусені. Тож ось як приготувати розчин.



Захистити город від гусені просто / Фото Pexels

Візьміть брусок господарського мила та натріть його на дрібній терці.

Розчиніть мило у теплій воді, ретельно перемішуючи.

Обприскуйте рослини мильним розчином, приділяючи увагу скупченню гусені.

Відвар з полину

Якщо на городі росте полин, тоді гусінь і не наблизиться до ділянки. Та вам не потрібно розводити бур’ян на городі: буде цілком достатньо просто зробити відвар з нього, аби відігнати усю гусінь якомога далі.