Как спасти огурцы в жару: ценные советы, которые надо знать

Уже вскоре в Украине снова будет жаркая погода. Высокая температура воздуха плохо влияет не только на людей, но и вредит растениям. Чтобы сохранить урожай, стоит знать несколько ценных советов от садоводов.

Чтобы огурцы хорошо плодоносили и не завяли под палящим солнцем, надо их поливать, подкармливать и по возможности защищать от прямых солнечных лучей.

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Полив

Регулярно подливайте огурцы, особенно в жару. Лучше всего это делать утром или вечером. Вода должна проникать к корням растений. Чтобы предотвратить образование корки, почву после полива рыхлите.

Сохранить влагу поможет мульча, которая предотвращает быстрое испарение. Это может быть солома, скошенная трава или торф.

Защита от солнечных лучей

По возможности, притените грядки с огурцами в жаркие дни. Чтобы снизить температуру воздуха, опрыскивайте растения вечером водой.

Подкормки

Хорошо помогает переносить жару калий. Внесите их в почву согласно инструкции. Также не забывайте о таких элементах питания как магний, цинк или бор.



Чтобы огурцы хорошо родили, их надо подпитывать / Фото Pexels

Дополнительные советы

Чтобы растения имели достаточно воздуха и света – регулярно прореживайте их. Не забывайте бороться с вредителями или болезнями, чтобы уберечь урожай. Чтобы стимулировать образование новых завязей – регулярно собирайте спелые плоды.

Народные советы для улучшения урожая

Йод с молоком

В 1 литре молока растворите 10 капель йода, добавьте 10 литров воды. Этим раствором подливайте овощи, чтобы укрепить их и повысить их устойчивость к болезням.

Настой золы

В золе содержится немало полезных микроэлементов. Используйте настой для подкормки огурцов.

Янтарная кислота

Раствор янтарной кислоты стимулирует рост овощей, поэтому используйте его, чтобы увеличить урожай.