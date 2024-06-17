В украинских садах и персики, и нектарины могут давать прекрасный урожай – если только знать, как их правильно выращивать. С хорошо подобранным уходом получить сладкие и сочные плоды сможет даже начинающий садовод.

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Как распознать кудрявость персика: основные признаки

Кудрявость персика – это очень распространенная болезнь, с которой приходится сталкиваться едва ли не каждому садоводу. Часто она возникает из-за не слишком благоприятных погодных условий – например, прохладной и дождливой погоды. Проявляться она начинает в мае и в период роста и формирования завязи.

Вот основные признаки курчавости персика:

быстрое развитие болезни. Всего за несколько дней листья могут стать из нормальных полностью деформированными, а на почках появляется покраснение;

Всего за несколько дней листья могут стать из нормальных полностью деформированными, а на почках появляется покраснение; курчавость обычно поражает только молодые зеленые побеги. Происходит это через 6 – 8 дней после начала роста. Взрослые листья реже становятся жертвой болезни;

Происходит это через 6 – 8 дней после начала роста. Взрослые листья реже становятся жертвой болезни; листья и кончики побегов искривляются и покрываются беловатым налетом и усыхают, а затем становятся черными и опадают;

и покрываются беловатым налетом и усыхают, а затем становятся черными и опадают; завязь может осыпаться , а плоды становятся мелкими, жесткими и не слишком вкусными;

, а плоды становятся мелкими, жесткими и не слишком вкусными; в пораженных побегах междоузлия укорочены, а больные ветви утолщаются.

Как бороться с курчавостью персика

К сожалению, одноразовой обработкой справиться с болезнью полностью не удастся, поэтому вам стоит настроиться на регулярные профилактические мероприятия. Пораженные ветви нужно обрезать, а больные листья – убирать и сжигать.

Также стоит браться за это как можно раньше, чтобы грибки еще не успели дать споры. Впрочем, никогда не бросайте обрезки в компост, ведь он может быть заражен болезнью.



Персики нужно обрабатывать от болезни / Фото Pexels

Для борьбы с болезнью на дереве вам нужно опрыскивать его современными фунгицидами. Неплохо для этого подойдут такие средства: Скор, Хорус, Ридомил Год и Фундазол.

Но недостаточно побороться с болезнью: вам также нужно подумать о том, как избежать той же проблемы в будущем. И вот несколько профилактических мероприятий, которые будут чрезвычайно полезными:

осенью после того, как опадут листья, уберите их остатки с приствольного круга. Пока сохраняется плюсовая температура, проведите укореняющее опрыскивание веток, ствола и земли;

весеннее опрыскивание нужно проводить с препаратами с медью еще до того, как распустятся почки;

только набухшие почки после раскрытия нужно обработать фунгицидами – препаратами с медью.

Если уже несколько лет растение не поражает кудрявость, обработки можно свести к минимуму – одна осенью после листопада, и одна весной.