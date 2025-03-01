Зачем возле кормушек класть мыло: ответ удивит всех

В начале весны для птиц еще недостаточно еды, поэтому люди подкармливают их разнообразными семенами на орехами в кормушке. Впрочем, белки эту пищу могут украсть, поэтому ее стоит уберечь одним очень интересным методом.

Для того, чтобы птицы хорошо питались, им нужна сытная пища с высоким содержанием жира и питьевая вода, пишет 24 Канал со ссылкой на The Mirror. Сдерживать белок от пищи птиц можно довольно просто. Для этого нужно лишь оставить возле кормушки кусочек мыла.

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Специалисты советуют брать мыло с мускусом, поскольку именно оно выделяет резкий и насыщенный запах, которого очень не любят белки. Ранее о мускусе вы могли слышать в описаниях ароматов, поскольку это пахучее вещество часто добавляют в парфюмерии. Впрочем, для белок этот запах слишком резким.

Чтобы защитить от мыла птиц, которые могут его поклевать, положите его в старый носок. Не обязательно его класть в кормушку. Можно подвесить мыло на нитке и замотать в небольшую тряпку.

В случае, если повесить или положить мыло сложно, то им можно потереть те места, где вы раньше видели белок. Его можно даже растопить и смешать с водой, перелив в бутылку с пульверизатором. Обработайте раствором все места, чтобы удержать белок от еды птиц.



Белки воруют еду у птиц / Фото Pexels

Со временем белки даже могут адаптироваться к запаху, поэтому лучше через определенный период воспользоваться другими способами, которые отпугнут их от кормушки.

Эксперты даже советуют натирать для птиц твердый сыр, который птицы охотно едят. Кроме сыра, птицам также подходят перезрелые фрукты, вареный рис, несоленые кусочки сала, жареный картофель и сухая овсяная каша. Эксперты также рекомендуют давать птицам семена тыквы, подсолнечника, дыни, зерна ячменя, овса, пшеницы, кусочки ягод или фруктов.