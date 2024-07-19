Защитить помидоры от жары очень просто: советы для всех огородников

Помидоры – это культура, которая любит тепло, но если лето выдалось уж слишком жарким, тогда урожай может испортиться. И для того, чтобы помидоры не "сгорели", нужно вовремя позаботиться о них.

Почти на каждом огороде можно встретить помидоры. Эти растения обычно не очень прихотливы в уходе и радуют дачников обильным и стабильным урожаем. Впрочем, есть некоторые погодные условия, которые могут принести неудобства – и среди них также и жара.

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Как часто нужно поливать помидоры в жару

Помидорам не нужны очень частые поливы, ведь от этого они могут начать желтеть и гнить. Но когда вы уже поливаете их, воды жалеть не стоит. Но если лето выдалось особенно жарким и засушливым, поливом можно заниматься через день. До следующего полива почва на грядке должна оставаться влажной.

Можно поливать помидоры и ежедневно, а некоторые огородники в жару делают это даже дважды в день. Но делать это нужно утром и вечером, и никогда – днем, чтобы листья и плоды не сгорели.

Когда только формируется завязь, поливу помидоров нужно посвятить особое внимание и проводить его чаще, чем обычно – именно это будет способствовать быстрому росту помидоров.

Как поливать помидоры в жару

Когда на улице температура зашкаливает, поливать помидоры можно исключительно под корень. Если же вы будете использовать другой способ полива, на помидорах может появиться фитофтороз, а это заболевание может уничтожить значительную долю вашего урожая и навредит растениям. Кроме того, солнечные лучи могут сжечь и стебли, и листья, если на них останется вода.



Помидоры нужно вовремя поливать / Фото Pexels

Как защищать помидоры от жары

Лучший способ – это затенение грядки, на которой растут помидоры. Для этого можно наведаться в садоводческий магазин и приобрести там специальные воздухопроницаемые материалы. Еще один действенный способ – использование мульчи.

Грядки нужно покрыть ею достаточно толстым слоем. А в качестве мульчи можно использовать и перепревший навоз, и солому, и другие материалы.

Существует еще одно не так хорошо известное средство, которое может защитить томаты от потери завязи летом во время жары. И это – обычный зубной порошок. Опытные огородники убеждают, что побелка ствола растения помогает защитить его от обгорания на солнце и излишнего перегрева.

Для того, чтобы приготовить побелку, вам нужно взять 3 столовые ложки зубного порошка и 10 литров воды. Смешайте их и процедите смесь через марлю, а после этого опрыскайте растения в теплице по листьям.

Когда появятся молодые листья, такую обработку можно будет провести еще раз.