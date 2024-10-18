Нужны пакетик чая и чеснок: вот как заставить орхидею зацвести за считанные дни

Орхидея – это невероятный цветок, который может украсить любой подоконник или стол, но проблема в том, что заставить ее цвести – это та еще задача даже для опытных цветоводов.

Орхидеи иногда стоят без цвета целый год, и это может изрядно разочаровывать, ведь именно цветы делают растение таким желанным и красивым. Но всего одно простое средство может навсегда решить вашу проблему, и Советы 24 им делятся.

Интересно Как и чем стирать пальто из кашемира: оно будет выглядеть новеньким

Как заставить орхидею быстро зацвести

Если ваша орхидея очень долго не цветет, есть вероятность, что ей чего-то не хватает, или растение заболело. Но привести его в порядок достаточно просто: необходимо только дать ему дополнительные питательные вещества. И для этого даже не нужно бежать в магазин, ведь удобрение можно сделать дома из подручных ингредиентов.

И все, что вам нужно – это зубчик чеснока, мед и пакетик зеленого чая. Приготовить удобрение невероятно просто:

пакетик чая нужно залить 1 литром кипятка и дать настояться в течение 4 часов;

после этого в отдельной емкости соедините 2 зубчика чеснока, чайную ложку меда и литр воды. Все это также нужно оставить настаиваться на 4 часа.

Чесночную воду нужно отфильтровать и соединить с крепким чаем, а затем использовать средство для полива. Достаточно поливать им орхидеи 1 раз в 10 дней, а также вы можете опрыскивать листья из пульверизатора.

Дело в том, что в чае содержатся микроэлементы, которые помогут цветам лучше расти и цвести, а чеснок выступает как натуральный фунгицид и инсектицид.



Орхидеи нужно вовремя подпитывать / Фото Pexels

Какие могут быть ошибки в уходе за орхидеей

Конечно же, кроме отсутствия питательных веществ могут быть и другие причины, по которым орхидея отказывается цвести.

Например – неправильный температурный режим. Летом идеально подходит комнатная температура, а вот зимой нужна относительная прохлада – примерно 17 градусов.

Также нужно обратить внимание и на полив – излишняя влага может провоцировать развитие гнили, что приведет к гибели цветы. Но и недостаточный полив также губителен: он может повлечь отсутствие цветов.

Освещение – это другая важная часть ухода за орхидеями. Если выставить цветок на солнце, листья могут сгореть, но и в тени он не выживет. Нужно позаботиться о ярком, но рассеянном свете.