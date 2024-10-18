Потрібні пакетик чаю і часник: ось як змусити орхідею зацвісти за лічені дні

Орхідея – це неймовірна квітка, яка може прикрасити будь-яке підвіконня чи стіл, але проблема в тому, що змусити її цвісти – це те ще завдання навіть для досвідчених квітникарів.

Орхідеї іноді стоять без цвіту цілий рік, і це може неабияк розчаровувати, адже саме квіти роблять рослину такою бажаною та красивою. Але всього один простий засіб може назавжди вирішити вашу проблему, і Поради 24 ним діляться.

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Як змусити орхідею швидко зацвісти

Якщо ваша орхідея дуже довго не цвіте, є ймовірність, що їй чогось не вистачає, або ж рослина захворіла. Та привести її до лад досить просто: необхідно тільки дати їй додаткові поживні речовини. І для цього навіть не потрібно бігти до магазину, адже добриво можна зробити вдома з підручних інгредієнтів.

І все, що вам потрібно – це зубчик часинку, мед та пакетик зеленого чаю. Приготувати добриво неймовірно просто:

пакетик чаю потрібно залити 1 літром окропу та дати настоятися протягом 4 годин;

після цього у окремій місткості з'єднайте 2 зубчики часнику, чайну ложку меду та літр води. Все це також потрібно залишити настоюватися на 4 години.

Часникову воду потрібно відфільтрувати та з'єднати з міцним чаєм, а потім використовувати засіб для поливу. Достатньо поливати ним орхідеї 1 раз на 10 днів, а також ви можете обприскувати листя з пульверизатора.

Річ у тому, що у чаї містяться мікроелементи, які допоможуть квітам краще рости та цвісти, а часник виступає як натуральний фунгіцид та інсектицид.



Орхідеї потрібно вчасно підживлювати / Фото Pexels

Які можуть бути помилки у догляді за орхідеєю

Звісно ж, окрім відсутності поживних речовин можуть бути й інші причини, з яких орхідея відмовляється цвісти.

Наприклад – неправильний температурний режим. Влітку ідеально підходить кімнатна температура, а ось взимку потрібна відносна прохолода – приблизно 17 градусів.

Також потрібно звернути увагу й на полив – зайва волога може провокувати розвиток гнилі, що призведе до загибелі квіти. Але й недостатній полив також згубний: він може спричинити відсутність квітів.

Освітлення – це інша важлива частина догляду за орхідеями. Якщо виставити квітку на сонце, листя може згоріти, але й в тіні вона не виживе. Потрібно подбати про яскраве, але розсіяне світло.