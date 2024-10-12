Простой способ заточить старую терку: будет прямо как из магазина

Затупленная терка может серьезно замедлять работу на кухне и изрядно раздражать. К счастью, простая техника заточки может решить вашу проблему.

Очень часто на кухнях можно найти старые терки, которые уже с трудом выполняют свою функцию. Но не стоит бежать в магазин и покупать новую: вы можете дать новую жизнь той, что уже примостилась на кухонной полке, пишет "Главред".

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Можно ли точить терку?

Ответ прост – не только можно, но и нужно! Ведь только с хорошо заточенным инструментом вы сможете приготовить десятки своих любимых блюд и не повредить ценные продукты.

Но сделать это иногда непросто, и тогда приходится искать интересные лайфхаки, которые помогут справиться с задачей.



Терку можно легко наточить / Фото Pexels

Как наточить старую терку?

Все, что вам нужно сделать – это взять кусочек фольги. Сложите его в несколько раз и проведите по краям. Это очень просто – а впрочем, очень эффективно. Этот метод, оказывается, может не только вернуть терке остроту, но и удалить мелкую грязь, которая накапливается на ней со временем. Фольга обладает способностью снимать мелкие загрязнения и подтачивать края.

Главное – следить за пальцами, чтобы они не попали на острые части терки.

Но если у вас дома не нашлось фольги – не беда. Вы можете воспользоваться другими методами, например, наждачной бумагой. Вам понадобится небольшой кусочек наждачной бумаги, который поможет эффективно заточить кромки: особенно в сложных участках, где зубцы совсем маленькие.

Еще один интересный лайфхак, о котором вы точно не знали: это затачивание терки с помощью чашки. Вам нужно взять обычную керамическую кружку и провести ее нижней частью по тупым краям терки. Некоторые повара убеждены, что керамика может действовать как микроточилка для металлических поверхностей терки и возвращать ей остроту.