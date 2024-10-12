Простий спосіб заточити стару терку: буде прямо як з магазину

Затуплена терка може серйозно сповільнювати роботу на кухні та неабияк дратувати. На щастя, проста техніка заточування може розв'язати вашу проблему.

Дуже часто на кухнях можна знайти старі терки, які вже заледве виконують свою функцію. Та не варто бігти до магазину й купувати нову: ви можете дати нове життя тій, що вже примостилася на кухонній полиці, пише "Главред".

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Чи можна точити терку?

Відповідь проста – не тільки можна, але й потрібно! Адже тільки з добре заточеним інструментом ви зможете приготувати десятки своїх улюблених страв і не пошкодити цінні продукти.

Але зробити це іноді непросто, і тоді доводиться шукати цікаві лайфхаки, які допоможуть впоратися із завданням.



Терку можна легко наточити / Фото Pexels

Як наточити стару терку?

Все, що вам потрібно зробити – це взяти шматочок фольги. Складіть його у кілька разів та проведіть по краях. Це надзвичайно просто – а втім, дуже ефективно. Цей метод, виявляється, може не тільки повернути терці гостроту, але й видалити дрібний бруд, який накопичується на ній з часом. Фольга має здатність знімати дрібні забруднення та підточувати краї.

Головне – слідкувати за пальцями, аби вони не потрапили на гострі частини терки.

Та якщо у вас вдома не знайшлося фольги – не біда. Ви можете скористатися іншими методами, наприклад, наждачним папером. Вам знадобиться невеликий шматочок наждачного паперу, який допоможе ефективно заточити крайки: особливо у складних ділянках, де зубці зовсім маленькі.

Ще один цікавий лайфхак, про який ви точно не знали: це заточування терки за допомогою чашки. Вам потрібно взяти звичайну керамічну кружку та провести її нижньою частиною по тупих краях терки. Деякі кухарі переконані, що кераміка може діяти як мікроточилка для металевих поверхонь терки та повертати їй гостроту.