Оказывается, можно заварить значительно более крепкий кофе с использованием меньшего количества зерен – и для этого нужно использовать физику, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple.

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Как варить более крепкий кофе?

А что, если бы вы узнали, что можно экономить зерна и использовать меньшее их количество, но при этом каждый раз заваривать более крепкий напиток? Исследователи из Американского института физики доказали, что это вполне возможно.

И все, что для этого нужно – это вспомнить школьные уроки, в частности – несколько законов физики. Исследователи пришли к выводу, что кофе можно сделать значительно крепче, если в момент, когда вы заливаете зерна водой, держать чайник как можно выше, сохраняя постоянный поток воды.

Так вы заметите, что кофе становится крепче, а вам нужно использовать меньше зерен – так сумеете сэкономить не только ресурсы, но и время и усилия.



Кофе можно варить крепче / Фото Pexels

Высоту налива нужно сделать как можно выше, сохраняя во время этого ламинарный поток, где струя не разрывается, когда касается помола кофе. В идеале, для этого нужно использовать чайник с длинным горлышком. Когда вода соприкасается с кофе, она тогда глубже проникает в гущу, и это приводит к более крепкому напитку.

Но от крепкого кофе на одежде могут порой оставаться пятна. Ранее мы уже рассказывали, как избавиться от таких загрязнений без лишних усилий.

Но если струя воды из чайника слишком тонкий, тогда силы воды будет недостаточно для создания такого же эффекта. Если струя слабая, она имеет тенденцию распадаться на капли, а этого нужно избегать во время пролива воды – ведь тогда она не сможет эффективно перемешать кофейные зерна.