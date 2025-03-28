Простые и эффективные советы помогут избавиться даже от застарелых пятен, пишет 24 Канал. Попробуйте воспользоваться ими, чтобы убедиться в том, что они действительно работают.

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Газированная вода

Налейте газированную несладкую воду на пятно и осторожно промокните его чистой тканевой салфеткой. Углекислый газ, который содержится в воде, поможет вывести даже застарелое пятно на одежде. Процедуру можно повторить несколько раз, а потом прополоскать участок холодной водой и вытереть насухо чистым полотенцем. Если же пятно было застарелым, тогда стоит его еще раз бросить в стирку.

Соль с глицерином

Вывести свежее пятно от кофе поможет соль с глицерином. Все надо развести в одинаковой пропорции и нанести на пятно, оставить на несколько минут, а тогда постирать, как обычно, с добавлением порошка.



Соль с глицерином выводит пятно от кофе / Фото Pexels

Уксус

Смешайте одинаковые части уксуса и воды с добавлением нескольких столовых ложек стирального порошка. Сначала проверьте смесь на незаметном участке. Если паста не будет удалять краску с ткани, то вотрите смесь в пятно старой зубной щеткой, а после этого прополощите одежду.

Лимонная кислота

Преимущество этого метода выведения пятна в том, что лимонная кислота не вредит волокнам. Лимонную кислоту растворите в воде, тогда нанесите на пятно и оставьте на 5 минут. Тогда смойте кислоту, застирайте хозяйственным мылом и отправьте в стиральную машину.

Перекись водорода

Нанесите перекись водорода на пятно и оставьте на час, а потом постирайте любым удобным для вас способом.

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